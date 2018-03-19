10:26, 19 Mart 2018 Pazartesi

Avustralya hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarla boÄŸuÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'nÄ±n Victoria ve Yeni GÃ¼ney Galler (NSW) eyaletlerindeki yangÄ±nlarda 88 evin yandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sayÄ±da havyanÄ±n da telef olduÄŸu bildirildi.

NSW ve Victoria itfaiye yetkilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, hafta sonunda Ã§alÄ±lÄ±k alanda baÅŸlayan yangÄ±nlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandÄ±, Ã§ok sayÄ±da Ã§iftlik hayvanÄ± da telef oldu.

KÄ±rsal YangÄ±n Servisi (RFS), NSWâ€™nin sahil kasabasÄ± Tathra yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼n baÅŸlayan ve halen devam eden Ã§alÄ±lÄ±k alan yangÄ±nlarÄ±nda 70 evin tamamen veya kÄ±smen yandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok sayÄ±da binada da hasar olduÄŸunu duyurdu.

RFS bÃ¶lge yetkilisi Paul Best, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n gece saatlerinde dÃ¼zelmesiyle bÃ¶lge iÃ§in verilen acil uyarÄ±sÄ±nÄ±n "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildiÄŸini belirtti.Â

"VATANDAÅžLARIN EVLERÄ°NE DÃ–NMELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N HENÃœZ ERKEN"

Best yangÄ±larÄ±n yer yer kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak vatandaÅŸlarÄ±n evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸunu kaydetti.

Ã–te yandan, NWS Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Gladys Berejiklian'Ä±n yangÄ±nÄ±n tahrip ettiÄŸi bÃ¶lgelerde havadan inceleme yapmasÄ± bekleniyor.

VÄ°CTORÄ°A'DAKÄ° YANGIN

Victoria eyaletinin gÃ¼neyindeki Terang, Garvoc ve Camperdown kasabalarÄ±nÄ±n yakÄ±nanlarÄ±nda 40 bin hektarlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±nlarda 18 ev yandÄ±, Ã§ok sayÄ±da Ã§iftlik hayvanÄ± da telef oldu.

Acil Durum YÃ¶netimi Komiseri Craig Lapsley, rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± kaybetmesi ile yangÄ±nlarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Lapsley, yangÄ±nda Ã¶lÃ¼m, aÄŸÄ±r yaralanma ve kayÄ±p kiÅŸiler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak birÃ§ok Ã§iftÃ§inin Ã§ok sayÄ±da hayvanÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

Eyalette dÃ¼n baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±nlar nedeniyle bÃ¶lgedeki 40'a yakÄ±n kasaba iÃ§in "acil durum" uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ke tarihinin en bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n felaketi 2009'da Victoria eyaletinde meydana gelmiÅŸ, "Kara Cumartesiâ€™" olarak bilinen yangÄ±nda 173 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 414 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.