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11:22, 19 Mart 2018 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 10:45, 19 Mart 2018 Pazartesi

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Son bir haftada 21 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 21 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri ile iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ±ncaÂ bin 171 operasyonÂ dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 536, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 39, FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 537, sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 2 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

PlanlÄ± operasyonlarda, bin 114'Ã¼ terÃ¶r suÃ§larÄ±, 100'Ã¼ dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve 3 bin 896'sÄ± uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 5 bin 110 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°Ã§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 6 terÃ¶rist teslim oldu, 13'Ã¼ Ã¶lÃ¼ ve 2'si saÄŸ ele geÃ§irildi. BÃ¶ylece toplamÂ 21 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

76 SIÄžINAK, BARINAK VE MAÄžARA Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

Mardin, ÅžÄ±rnak, MuÅŸ, Tunceli, Hakkari, Siirt, Bitlis, KahramanmaraÅŸ ve DiyarbakÄ±r'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 76 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 25 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 576 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 111 el bombasÄ±, 40'Ä± aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 53 silah ile 10 bin 477 adet muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

UYUÅžTURUCU VE KAÃ‡AKÃ‡ILIK OPERASYONLARI

UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 2 bin 873 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 455 kilogram esrar, 176 kilogram eroin, 2,26 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,65 kilogram metamfetamin, 1 milyon 246 bin 726 adet uyuÅŸturucu hap, 995 kÃ¶k kenevir bitkisi, 481 bin 438 paket kaÃ§ak sigara ve 174 ton 731 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 3 bin 896 kiÅŸi yakalandÄ±.

ORGANÄ°ZE SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

Ãœlke genelinde, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurarak, kasten yaralama, tefecilik, yaÄŸma, tehdit, silah mÃ¼himmat kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve bu yolla terÃ¶rÃ¼ finanse eden gruplara yÃ¶nelik 444 operasyonda 813 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Biri uzun namlulu 43 silah ele geÃ§irildi.

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

FETÃ–/PDY, PKK/TAK, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, Ã¶rgÃ¼tler ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulu

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 222'si denizlerde olmak Ã¼zere 2 bin 872 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 100 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



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