Son bir haftada 21 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri ile iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ±ncaÂ bin 171 operasyonÂ dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 536, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 39, FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 537, sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 2 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
PlanlÄ± operasyonlarda, bin 114'Ã¼ terÃ¶r suÃ§larÄ±, 100'Ã¼ dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve 3 bin 896'sÄ± uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 5 bin 110 kiÅŸi yakalandÄ±.
Ä°Ã§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 6 terÃ¶rist teslim oldu, 13'Ã¼ Ã¶lÃ¼ ve 2'si saÄŸ ele geÃ§irildi. BÃ¶ylece toplamÂ 21 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Mardin, ÅžÄ±rnak, MuÅŸ, Tunceli, Hakkari, Siirt, Bitlis, KahramanmaraÅŸ ve DiyarbakÄ±r'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 76 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 25 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 576 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 111 el bombasÄ±, 40'Ä± aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 53 silah ile 10 bin 477 adet muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 2 bin 873 operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda 455 kilogram esrar, 176 kilogram eroin, 2,26 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,65 kilogram metamfetamin, 1 milyon 246 bin 726 adet uyuÅŸturucu hap, 995 kÃ¶k kenevir bitkisi, 481 bin 438 paket kaÃ§ak sigara ve 174 ton 731 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 3 bin 896 kiÅŸi yakalandÄ±.
Ãœlke genelinde, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurarak, kasten yaralama, tefecilik, yaÄŸma, tehdit, silah mÃ¼himmat kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve bu yolla terÃ¶rÃ¼ finanse eden gruplara yÃ¶nelik 444 operasyonda 813 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Biri uzun namlulu 43 silah ele geÃ§irildi.
FETÃ–/PDY, PKK/TAK, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, Ã¶rgÃ¼tler ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulu
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 222'si denizlerde olmak Ã¼zere 2 bin 872 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 100 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek