10:15, 19 Mart 2018 Pazartesi

"Arnavutların FETÖ ve PKK tehdidine karşı Türkiye'ye ihtiyacı var"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı ve Logos-A Yayınevi Müdürü Prof. Dr. Adnan İsmaili , FETÖ ve PKK’nın sadece Türkiye için değil Balkanlar için de tehdit teşkil ettiğini söyledi. İsmaili, Arnavutların, genel olarak Türkiye’ye ve onunla işbirliğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İsmaili, 'Almakos' haber sitesine verdiği röportajda, Türkiye ile Arnavutların ilişkisini nasıl yorumlarsınız sorusuna, “Türkiye’nin önemli bir küresel faktör olduğunu ve Arnavutlar için de önemli bir aktör olduğunu düşünüyorum. Gerek güvenlik, gerek kalkınma gerekse kültürel işbirliği alanında Arnavutlar, Türkiye’yi önemli bir müttefik ve dost devlet olarak görüyorlar” yanıtını verdi.

Time Balkan'da yer alan habere göre Türkiye’nin, PKK, PYD ve FETÖ gibi terörist gruplar ile mücadelesinin yanı sıra Afrin Harekatı’nın da devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Adnan İsmaili, bu gelişmelerin Türkiye’nin yüzünü güçlü bir şekilde Balkanlar’a dönmesine ve işbirliğine odaklanmasına olanak vermediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan halkları ve Müslümanları için çok önemli bir lider olduğunun altını çizen İsmaili, “Türkiye’nin Afrin Harekatı’nı ve bölgedeki diğer sorunları en kısa sürede başarılı bir şekilde tamamlayarak, Balkanlara daha güçlü bir dönüş yapmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin PKK, FETÖ, IŞİD (DEAŞ) ve YPG terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyle, uygar dünya, terörizmin tahammül edilemez bir olgu olduğu mesajını almalı diyen Prof. Dr. Adnan İsmaili, “Türkiye’nin bölgemizde ve dünyada barış, refah, istikrar ve dostluğu geliştirmeye devam etmesini temenni ediyorum. Arnavutların, Türkiye’ye ve onunla işbirliğine ihtiyacı var” şeklinde konuş