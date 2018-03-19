Hollanda'da TÃ¼rkler Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 2015 yÄ±lÄ±nda kurulan ve aradan geÃ§en sÃ¼rede seÃ§imlerde Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar kazanan Â Denk Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ±Â SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, sadece azÄ±nlÄ±klara deÄŸil, Ã¼lkenin her kesimine hitap ettiklerini belirterek "Denk Partisi artÄ±k Ã¼lkede kabul gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa'da son yÄ±llarda gÃ¼Ã§lenen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Ä±rkÃ§Ä± hareketlere dikkati Ã§ekerek, Â "Denk Partisi olarak meclisteki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zla ve Ã¶nerilerimizle Ã¼lkedeki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n sadece yabancÄ± kÃ¶kenlilere deÄŸil de herkese, Ã¼lke ekonomisine ve uluslararasÄ± imajÄ±na zarar verdiÄŸine inandÄ±rÄ±yoruz. IrkÃ§Ä±larÄ±n daha sert bir ÅŸekilde cevap almasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã–rnek olarak, belediyeler yabancÄ± kÃ¶kenlileri iÅŸe almadÄ±ÄŸÄ± zaman buna sebep olan memur ile oturup konuÅŸacaksÄ±nÄ±z, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yorlarsa iÅŸ yerlerinde artÄ±k yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyeceksiniz. Ãœlkede bazÄ± memur ve iÅŸverenin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± artÄ±k iÅŸinden olmasÄ± gerekiyor aksi takdirde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azalmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunun tersini ispatladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼lkede inanÄ±n Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapan Ã§oÄŸu kiÅŸi kendine Ã§ekidÃ¼zen verecektir." dedi.
SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, vatandaÅŸlarÄ±n Denk Partisinden bÃ¼yÃ¼k beklentileri olduÄŸunu ve artÄ±k belediyelerde de olmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bunun iÃ§in Ã¶ncelikle siyaset okulu aÃ§arak katÄ±lanlarÄ±n kalitesine baktÄ±k ve onlarÄ±n belediyelerde vatandaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± savunabilecek kalitesi olduÄŸuna inandÄ±k. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§en sene genel seÃ§imlerde farklÄ± kentlerde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oy oranlarÄ±na gÃ¼venerek tespit ettiÄŸimiz belediyelerde gÃ¼zel bir performans gÃ¶stereceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. SaÄŸlam ve emin adÄ±mlarla kaliteli arkadaÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸimiz iÃ§in ÅŸimdilik 14 belediyede 153 adayla ama uzun vadede daha Ã§ok belediyelerde seÃ§imlere katÄ±lacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Partiye farklÄ± etnik kÃ¶kenlilerin sempati duyduÄŸunu, Ã¼ye olarak ve oy vererek katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã–ztÃ¼rk, "Biz 14 belediyede seÃ§imlere katÄ±lÄ±yoruz ama 4 bin Ã¼yemiz var. Bu Ã¼yelerin yÃ¼zde 20'si HollandalÄ± yÃ¼zde 80'i de farklÄ± etnik kÃ¶kenlerden oluÅŸuyor. Biz Ã¼lkedeki 17 milyon vatandaÅŸÄ±n partisi olduÄŸumuzu gÃ¼n geÃ§tikÃ§e gÃ¶sterdiÄŸimiz iÃ§in birÃ§ok HollandalÄ± da bize katÄ±lÄ±yor. Denk Partisi artÄ±k Ã¼lkede kabul gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k tehdidine dikkati Ã§ekerekÂ Â "Hollanda'da sÃ¶ylemler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e sertleÅŸiyor, Ä±rkÃ§Ä±laÅŸÄ±yor, Ã¶tekileÅŸtirme politikasÄ± artÄ±yor. Bir taraftan sert sÃ¶ylemlerle yabancÄ± toplumu Ã¶tekileÅŸtiriyorlar diÄŸer taraftan da dostane gÃ¶rÃ¼nerek oy avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorlar. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda sokaÄŸa inerek, vatandaÅŸla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde vatandaÅŸÄ±n bu oyunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve artÄ±k kanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k." dedi.
GeÃ§en yÄ±l genel seÃ§imlerde Ã¼Ã§ milletvekili Ã§Ä±kararak Hollanda Parlamentosunda bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini vurgulayan Kuzu, "Bu durum diÄŸer partilerin uyanmasÄ±na sebep oldu. YabancÄ± kÃ¶kenliler bir araya gelerek organize olup kendi seslerini duyurabiliyor ve kendi haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in mÃ¼cadele verebiliyorlar imajÄ± oluÅŸtu. SaÄŸ odaklÄ± popÃ¼list partilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda devamlÄ± Denk PartisiniÂ hedef gÃ¶stererek siyaset yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.Â Sol ve merkezdeki partiler de buradan kendimize nasÄ±l pay kaparÄ±z gayreti iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.Â Onun iÃ§in biz birlik ve beraber iÃ§erisinde olmamÄ±z ve (seÃ§imlerine) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belediyelerde sesimizi duyurmamÄ±z lazÄ±m." ÅŸeklindeÂ konuÅŸtu.
Â Hollanda'da gÃ¼n geÃ§tikÃ§e yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kuzu,Â ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ãœlkede daha Ã¶nceleri inkar edilse bile yapÄ±lan farklÄ± araÅŸtÄ±rmalar aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n var olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Ä°lkokul, ortaokul ya da iÅŸ hayatÄ±na yeni atÄ±lacak olan genÃ§ler bunu her gÃ¼n maalesef hissediyorlar. Onun iÃ§in ayrÄ±mcÄ±lÄ±k Ã¶yle bir hale geldi ki artÄ±k normalleÅŸmiÅŸ durumda. Ãœlkede ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n neticesinin ne olabileceÄŸi ve topluma vereceÄŸi zararlarÄ±n ne olduÄŸunu hep birlikte gÃ¶stermemiz gerekiyor. Biz sadece azÄ±nlÄ±k topluluklarla deÄŸil bu adaletsizliÄŸi ve haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ren HollandalÄ±lar ile birlikte mÃ¼cadelemizi veriyoruz. GÃ¼n geÃ§tikÃ§e HollandalÄ±larÄ±n da Denk Partisine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok mutlu oluyoruz."Â
Hollanda'da yerel seÃ§imler 21 Mart'ta yapÄ±lacak.
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Hollanda'da 2015 yÄ±lÄ±nda kurulan Denk Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Denk Partisi artÄ±k Ã¼lkede kabul gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±
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