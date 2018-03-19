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Kosova - Karadağ sınır anlaşmasının sorunları...
Kosova - Karadağ sınır anlaşmasının sorunları...

Avrupa Birliği'ne girme şartı olarak Karadağ'a sekiz bin kilometrekarelik toprak verme şartı sunulan Kosova'da bu hafta meclisi hareketli saatler bekliyor

Mamer Fusha / Kosova

Kosova Cumhuriyeti Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden birini geçmeye hazırlanıyor. 2015 yılında Avrupa Birliği'nin girişimleriyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Karadağ ile sınır anlaşması 3 yıl geçmesine rağmen bu hafta Kosova meclisinde onaylanması bekleniyor.

İlk başta basit bir sınır anlaşması olarak lanse edilse de, anlaşmaya göre Kosova'nın büyük bir toprak parçasının Karadağ sınırları içine geçmesi nedeniyle, sınır anlaşması konusu zaman içinde miliyetçi partilerde ve halk arasında büyük tepkilere neden oldu. Sorunların tavan yaptığı ülkede Avrupa Birliği' nin Karadağ'la sınır anlaşmasının, vize serbestisinin en önemli koşulu olarak ilan etmesi Kosovada dengeleri altüst etti... Sınır anlaşmasının onaylanmasını Avrupalı yetkililer Schengen ülkelerine serbest geçişin "olmazsa olmazı" şartını koştu.

Fasılların açılmasının en önemli koşulu yolsuzlukla mücadele ilk sıradayken birdenbire Karadağ'la sınır anlaşmasına yerini bırakması dışa bağlı Kosova siyasilerinin de tepkisine neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin hiçbir talebini geri çevirmeyen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi yaptığı açıklamada, komşularla sınır anlaşmasının hiçbir ülke için AB üyeliğine sorun olmazken bu şartın Kosova'ya uygulanmasının haksızlık olarak gördüğünü ifade etti.

Ülkeye gelen ABD ve AB üst düzey konukların hepsi de bu konunun Kosova için öncelikli olduğunun farkında. Mecliste sınır anlaşmasının gündeme alınmasını takip etmek için gelen ABD ve AB diplomatlarının meclis koridorlarında yaptıkları lobilere rağmen bazı miletvekilerinin anlaşmanın onaylanmasına karşı oy kulanacağı Kosova siyaset teamüllerinde deprem yarattı.

Zira Kosova'da ABD veya Alman Büyükelçisinin rolü Cumhurbaşkanı makamından bile daha güçlü. Batılı diplomatların bir dediğini iki etmeyen Kosova siyasetçilerinin daha ne kadar dayanacağı ve ne zaman kendilerince doğru ve adil olmayan bu anlaşmayı kabul edeceği merak konusu. Bir hükümetin istifasına sebep olan antlaşma ile Kosova sekiz bin dönüm araziden vazgeçerek Karadağ'a verecek.

Bu antlaşmaya Kosova'da "Kendin Karar Al" milletvekilleri ne kadar karşı çıksalar da meclisten onaylanması an meselesi. Başbakan Ramuş Haradinay muhalefette iken anlaşmaya karşı çıksa da konumundan çark ederek sınır anlaşmasının adil olmamasına rağmen olumlu oy kullanacaklarını ifade etti.

Eski Uçk komutanlarından olan Haradinay ve Hasim Taçi'nin de bu anlaşmayı kabul edeceklerini ifade etmesi eski silah arkadaşlarında da tepkilere neden oldu.

Bu karar ile ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Kosova halkının Avrupa Birliği ülkelerine seyahat yasağı şartının kalkacağı ve bu sayede genç nüfusun iş ve okuma imkanı karşılığında AB'nin koyduğu bu acı şartını kabul edeceği belirtiliyor.

Siyasi yetkililer bu şartın başka bir AB aday adayı ülkelere uygulanmadığını bilseler de milletvekillerin sınır anlaşmasını onaydan geçireceklerini ifade etmekte.

Avrupa'nın en genç nüfüsunun bulunduğu Kosova'da AB ülkelerine serbest dolaşımın, işsizliğin had safhada olduğu ülkeden Avrupa'ya büyük bir göçü de beraberinde getireceği düşünülüyor.

 



İlgili Konular Kosova Kosova Karadağ sınır mamer fusha
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