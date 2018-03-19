Ä°stanbul'da eylem yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, TKEP/L'nin faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, K.Z'yiÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
K.Z'nin, Suriye'deÂ Ã¶rgÃ¼t kamplarÄ±nda eÄŸitimÂ aldÄ±ÄŸÄ± veÂ eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edildi.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndanÂ adliyeye sevk edilen zanlÄ±, mahkemece tutuklandÄ±.
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.