TÃ¼rkmenistan'daki tek MoneyGram ofisi kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkmenistan'da 'MoneyGram' para transfer hizmetinin tek ofisinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Azatlyk radyosuTÃ¼rkmen hizmetinin haberine gÃ¶re, Ã¼lkedeki tek MoneyGram ofisi 9 Mart itibariyle kapatÄ±ldÄ±. Banka Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, MoneyGram servisinin kapatÄ±lmasÄ± konusunda, onun TÃ¼rkmenistan'daki faaliyetlerinin durdurulduÄŸunu ifade ettiler.
BaÄŸÄ±msÄ±z analist Ammanrat Bugaev, olayÄ±n asÄ±l nedeninin Senagat bankasÄ±nÄ±n Garagum bankasÄ± ile birleÅŸmesi olduÄŸunu ve bu bankanÄ±n MoneyGram ile iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± reddetmesidir.Â TÃ¼rkmenistan'daki MoneyGram ofisi AÅŸkabat'taki Senagat ticaret bankasÄ± ile aynÄ± binayÄ± paylaÅŸÄ±yordu.
MoneyGram ÅŸirketi henÃ¼z bu olay hakkÄ±nda resmi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
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TÃ¼rkmenistan'da MoneyGram yapan tek ofisin Senagat bankasÄ±nÄ±n Garagum bankasÄ± ile birleÅŸmesi sonrasÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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