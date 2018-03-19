Ahmedinejad'dan Ä°ran yÃ¶netimine eleÅŸtiri

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad,Â Ã¼lke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, "Ä°ran halkÄ±nÄ±n devlet yÃ¶netiminden hoÅŸnutsuzluÄŸu zirve yapmÄ±ÅŸtÄ±r. RahatsÄ±zlÄ±k devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Eski CumhurbaÅŸkanÄ±'na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen BaharnewsÂ haber sitesinde, Ahmedinejad'Ä±n 19 Åžubat ve 13 Mart'ta Ã¼lke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± iki mektup yayÄ±nlandÄ±.
Bir sÃ¼redir Ã¼lke yÃ¶netimi ve Hamaney'e yÃ¶nelik eleÅŸtirileriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ahmedinejad, ilk mektubunda, ekonomik sorunlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lke yÃ¶netiminin ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"Fakirlik sebebiyle bÃ¶breÄŸini satanlarÄ±n uzun kuyruklar oluÅŸturduÄŸuna" iÅŸaret eden Ahmedinejad, iÅŸÃ§i, emekli, Ã§iftÃ§i ve esnafÄ±n ekonomik yÃ¶nden Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ durumda olduÄŸunu aktardÄ±.
Ä°lk mektubunda, "Ä°ran halkÄ±nÄ±n devlet yÃ¶netiminden hoÅŸnutsuzluÄŸu zirve yapmÄ±ÅŸtÄ±r. RahatsÄ±zlÄ±k devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerine yer veren Ahmedinejad, yargÄ± ve emniyet gÃ¼Ã§lerinin halka zulmettiklerine dikkati Ã§ekti.
Ahmedinejad, "gÃ¼venlik merkezli bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla iÃ§e kapanmanÄ±n, bÃ¶lgedeki diÄŸer Ã¼lkelerde yaÅŸanan savaÅŸ ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran halkÄ±nÄ± mevcut duruma rÄ±za gÃ¶stermeye telkin etmenin ve yÃ¶netimin Ã¶nemli konularda ÅŸeffaf davranmayarak halkÄ± haberdar etmemesinin" kamuoyundaki hoÅŸnutsuzluÄŸunun baÅŸlÄ±ca nedenleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
"SiyasetÃ§i ve zengin seÃ§kin bir sÄ±nÄ±fÄ±n Ã¼lke imkÃ¢nlarÄ±nÄ± ranta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek faydalandÄ±klarÄ±na, bu durumun halkÄ±n toplumsal adalete olan gÃ¼venini zedelediÄŸine ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±na" sebep olduÄŸuna deÄŸinen Ahmedinejad, Ã¼lkede adaletten sÃ¶z etmenin yadÄ±rganÄ±r hÃ¢le geldiÄŸini belirtti.
Hamaney'e baÄŸlÄ± kurumlardan yargÄ± erki ve emniyet gÃ¼Ã§lerinin medya ve halkÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ engellediÄŸini ifade eden Ahmedinejad, YargÄ± Erki BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Laricani ve Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani'yi hedef alan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ahmedinejad, "YargÄ± erki ve meclis baÅŸkanÄ±na verilen yetkiler anayasaya aykÄ±rÄ± olarak onlarÄ±n hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netimine mÃ¼dahale etmelerine neden olmuÅŸtur. Bu iki kurum her tÃ¼rlÃ¼ eleÅŸtiri ve denetlemeden uzak, halkÄ±n seÃ§tiÄŸi hÃ¼kÃ¼meti yÃ¶netmeye koyulmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.
Yine Hamaney'e baÄŸlÄ± kurumlardan Ä°ran Radyo Televizyon Kurumu'nu eleÅŸtiren Ahmedinejad, kurumun bir siyasi grubun tekelinde bulunduÄŸunu ve bu durumun anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°kinci mektubunda Ã¼lkedeki ekonomik sorunlarÄ± hatÄ±rlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.Â Â
Hollanda'da yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday Ugbaad Kilincci'ye, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kilincci, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±
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IKBY Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÄŸdat merkezi yÃ¶netiminin peÅŸmerge ve memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarda Ã¼lke yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
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