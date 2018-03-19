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12:39, 19 Mart 2018 Pazartesi

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ÖSO'nun Suriye ordusunun uçağını düşürdüğü iddiası
ÖSO'nun Suriye ordusunun uçağını düşürdüğü iddiası

Özgür Suriye Ordusu sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta Esed güçlerine ait bir uçağı Şam'da düşürdüğünü iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Şam’ın kuzeydoğusunda dağlık bir bölge olan Kalamun’da Suriye ordusuna ait Su-22 uçağını düşürdüğünü iddia etti.

Twitter’daki ÖSO’ya bağlı FSA News hesabından yapılan açıklamada “ÖSO güçleri, Şam kırsalındaki doğu Kalamun’da bulunan Çinli bir fabrika yakınlarında rejime ait Sukhoi uçağını düşürdü” ifadeleri kullandı.

Paylaşılan fotoğrafta uçağın vurulmasının ardından yanarak düştüğü görülüyor. Uçağın pilotunun paraşütle atlayıp Suriye ordusunun kontrolündeki bir bölgeye iniş yaptığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili Suriye'nin resmi kaynaklarından henüz bir açıklama yapılmadı.



İlgili Konular ÖSO Şam
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