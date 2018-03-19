ÖSO'nun Suriye ordusunun uçağını düşürdüğü iddiası

"İran Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "İran'ın yayılmacı politikaları" olduğunu vurgulayarak, "Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum." ifadelerini kullandı