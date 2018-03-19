12:46, 19 Mart 2018 Pazartesi

Ä°brahim KalÄ±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸtu: BÃ¶lgede kalacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Ä°ngiltereâ€™nin SKY News televizyonunda Afrinâ€™de yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Ä°ÅŸte o rÃ¶portaj:

Afrin bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ±n TSK ve Ã–SO kontrolÃ¼nde olduÄŸunu sÃ¶yleyebilir miyiz?

Åžu an itibariyle ÅŸehirler, kasabalar ve kÃ¶yler dÃ¢hil olmak Ã¼zere Afrin bÃ¶lgesinin tamamÄ± PYD/YPG terÃ¶rÃ¼nden temizlendi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ eline aldÄ±. Åžimdi Ã¶zellikle EYP, tuzaklarÄ±n ve mayÄ±nlarÄ±n bulunabileceÄŸi meskÃ»n mahalleri gÃ¼venli hÃ¢le getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Bu Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu anlamÄ±na mÄ± geliyor? Bundan sonra hangi adÄ±mlar atÄ±lacak?

Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nda Ã¶nemli bir aÅŸama tamamlandÄ±. Elbette daha yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸler var. Afrin yaklaÅŸÄ±k 400,000 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lge. Biz burada insani yardÄ±m saÄŸlÄ±yoruz ve Ã¶zellikle ÅŸehirlerde, sokaklarda ve evlerde mayÄ±n veya tuzak olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak istiyoruz. Zira PYD/YPGâ€™li terÃ¶ristler bu bÃ¶lgeleri TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda kullandÄ±. Buralarda askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±lar. Yani Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸeyler var. AynÄ± zamanda insani yardÄ±m saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz ve yerel halkla birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ancak operasyonun Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ± diyebiliriz.

TÃ¼rk askeri bu bÃ¶lgeden tamamen ayrÄ±lacak mÄ±? AyrÄ±lacaksa ne zaman bu adÄ±m atÄ±lÄ±r?

Elimizde FÄ±rat KalkanÄ± HarekÃ¢tÄ± gibi iyi bir Ã¶rnek bulunuyor. Bu harekÃ¢tÄ± Afrinâ€™in hemen doÄŸusunda bulunan Cerablus, Azez ve Ã‡obanbey bÃ¶lgesinde yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtik. Burada DAEÅž terÃ¶ristlerine yÃ¶nelik operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ ve 3,000â€™den fazla terÃ¶risti etkisiz hÃ¢le getirmiÅŸtik. AralarÄ±nda DAEÅžâ€™in kÄ±yamet senaryolarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± DabÄ±k da dÃ¢hil olmak Ã¼zere bu bÃ¶lgeler gÃ¼venlik altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra buralar yerel halka iade edildi. Åžu anda yerel halk buralarÄ± yÃ¶netiyor. Cerablus bÃ¶lgesinde, yedi yÄ±ldÄ±r devam eden Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± sÃ¼resince baÅŸka hiÃ§bir yerde olmayan bir ÅŸey yaÅŸandÄ±. Biz burayÄ± temizledikten sonra TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan yaklaÅŸÄ±k 150,000 Suriyeli mÃ¼lteci evlerine dÃ¶ndÃ¼. Bunun Afrin bÃ¶lgesinde de yaÅŸanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Hatta bunu gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Afrinâ€™i PYD/YPG baskÄ±sÄ± sebebiyle terk etmek zorunda kalan insanlar geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. BÃ¶lge tamamen gÃ¼venli hÃ¢le getirildiÄŸinde geri dÃ¶neceklerdir. Bir noktanÄ±n daha altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum:

Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bazÄ± mÃ¼ttefiklerimiz ve siyasi yorumcular sivil kayÄ±plar hakkÄ±nda endiÅŸelerini ifade etmiÅŸlerdi. Biz Ã§ok dikkatli davrandÄ±k ve sivil kayÄ±plarÄ± engelledik. FotoÄŸraflara bakarsanÄ±z ÅŸehirlerin hiÃ§ zarar gÃ¶rmediÄŸini fark edeceksiniz. Rakka ve Musul gibi yerlerle Afrin arasÄ±ndaki farkÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rebilirsiniz. Hava saldÄ±rÄ±larÄ± konusunda Ã§ok dikkatli davrandÄ±k. Burada hassas bombalar kullanÄ±ldÄ±. TSK ve Ã–SO sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± ve tarihi ve dini mekanlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã§ok dikkatli davrandÄ±. Åžimdi Afrin bÃ¶lgesinde istikrarÄ± saÄŸlama aÅŸamasÄ±na geldik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda buna odaklanacaÄŸÄ±z. Elbette gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak.

Esad rejiminin bu bÃ¶lgeyi ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± gibi bir endiÅŸeniz var mÄ±?

Bu aÅŸamada rejimin bÃ¶lgeyi ele geÃ§irme gibi bir Ã§aba iÃ§erisinde olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde bÃ¶yle bir durum yaÅŸanmadÄ±. Burada sivillerin yalnÄ±zca PYD/YPGâ€™li terÃ¶ristlerden deÄŸil aynÄ± zamanda rejim saldÄ±rÄ±larÄ±ndan da korunduÄŸuna emin olmak istiyoruz.

Kaynak: Haber7

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