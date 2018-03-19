13:00, 19 Mart 2018 Pazartesi

Komünist aday: "Eski Sovyet hududunda en kirli seçimi" yaşadık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin başkan adayı Pavel Grudinin RBC ajansına verdiği demeçte ülkesinde Pazar günü yapılan seçimleri "bu eski Sovyet hududunda yaşanan en kirli seçim" olarak nitelendirdi.

Grudinin, "Ne yazık ki, muhalif Alexei Navalni’nin “bu seçimlerde iki veya üç kez bir adaya oy verebilirsiniz” dediği doğru çıktı”. O bu tür oy vermelerin Moskova bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Komünist Parti adayı "bize atılan tüm çamurlara rağmen" kendisinin ve destekçilerinin başkanlık seçimlerinde "onurlu bir şekilde" yarıştıklarını sözlerine ekledi.

Muhalefetteki “Yabloko” partisi temsilcisi Pavel Melnikov da bu iddiaları doğruladı ve kendisinin "Mobil seçmen" sistemi ile Moskova’nın iki bölgesinde oy verdiğini belirtti.

Mart ayı başlarında, Merkez Seçim Komisyonu, Grudinin'in İsviçre bankalarında yaklaşık 55 milyon Ruble ve altın külçelerin bulunduğu 13 kapatılmamış hesabı olduğunu bildirmişti. Komünist Parti adayı yabancı bankalardaki hesapları hakkındaki bu haberi yalanlamıştı.



