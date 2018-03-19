Macaristan Büyükelçisi: Asya kökenimizi unutmadık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan’ın Astana Büyükelçisi Andraş Barani, ülkesinin Türk dili konuşan devletlerle iş birliğini derinleştirme siyasetine devam ettiğini söyledi.
Barani, düzenlediği basın toplantıda Macaristan’ın Asya’dan Avrupa’ya atla giren tek göçebe halk olduğunu, ata büyük önem verdiklerini ve Asya kökenlerini unutmadıklarını belirtti.
Göçebelik sürecinde Macar halkı ile Türk halklarının yollarının kesiştiğini ifade eden Barani, Macar dilindeki 300’den fazla Türk kelimesinin bunun kanıtı olduğunu kaydetti.
Barani, “Bunları dikkate alarak Macaristan hükümeti, siyasi düzeyde Türk dili konuşan devletlerle iş birliğine büyük önem veriyor. Derin iş birliğimizin ilk sonucu 3 yıl önce Macaristan’ın Türk Dili Konuşan ülkeler Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) gözlemci statüsünü almasıdır.” ifadelerini kullandı.
Eylül ayında Macaristan’ın Uluslararası Türk Akademisine gözlemci statüsünün Türk Dili konuşan ülkeler dışişleri bakanları tarafından desteklendiğini anımsatan Barani, “Ülkemizin gözlemci statüsüyle ilgili son kararın alınması için Türk Dili Konuşan Devletler Konseyi Devlet Başkanları zirvesini bekliyoruz.” diye konuştu.
Barani, Macaristan’ın Türk devletlerinin bütün zirvelerine katılma isteğini ilgili ülkelere ilettiğine dikkati çekerek “Bu konuda ülkemizin doğru karar aldığını düşünüyorum. Hükümetimiz Türk devletleriyle iş birliğini derinleştirme siyasetine devam ettiriyor.” dedi.
Kazakistan ile eğitim alanındaki iş birliğini derinleştirmek için yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde Kazak öğrenciler için burslu eğitim kontenjanının 45’ten 245’e çıkarıldığını söyleyen Barani, Kazakistan’ın da 45 Macar öğrenci için burslu eğitim imkanları sunduğunu aktardı.
Barani, Macaristan’da da Kazak dilinin öğretildiğine işaret ederek Kazakistan’da Macar dilinin öğretilmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Macaristan’ın Astana Büyükelçisi Barani, “Hükümetimiz Türk devletleriyle iş birliğini derinleştirme siyasetine devam ediyor. Ülkemizin gözlemci statüsüyle ilgili son kararın alınması için Türk Dili Konuşan Devletler Konseyi Devlet Başkanları Zirvesini bekliyoruz" dedi
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