14:38, 19 Mart 2018 Pazartesi

Hollanda'da Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ adaya Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Ä°ÅŸÃ§i Partisinden (PvdA) Meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸanÂ Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ugbaad Kilincci'nin, geÃ§en hafta Emmen kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ± esnasÄ±nda "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi Ä±rkÃ§Ä± ifadelere maruz kaldÄ±.

Haberde, yapÄ±lan hakaretlere ve Ä±rkÃ§Ä± ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ãœlkenin her tarafÄ±ndan sosyal medya Ã¼zerinden destek gÃ¶ren Kilincci, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hala toplumda bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getirerek, "Ben Emmen halkÄ± iÃ§in hizmet etmek istiyorum ama sanki buraya ait deÄŸilmiÅŸim gibi hakarete maruz kaldÄ±m. Ben burada bÃ¼yÃ¼dÃ¼m ve yaÅŸÄ±yorum. Emmen aynÄ± zamanda benim de kentim." dedi.

Kilincci, polise ÅŸikayet konusu hakkÄ±nda henÃ¼z karar vermediÄŸini ve dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸini bildirdi.

Hollanda'da yerel seÃ§imler 21 Mart'ta yapÄ±lacak.