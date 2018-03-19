Hollanda'da Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ adaya Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Ä°ÅŸÃ§i Partisinden (PvdA) Meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸanÂ Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ugbaad Kilincci'nin, geÃ§en hafta Emmen kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ± esnasÄ±nda "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi Ä±rkÃ§Ä± ifadelere maruz kaldÄ±.
Haberde, yapÄ±lan hakaretlere ve Ä±rkÃ§Ä± ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ãœlkenin her tarafÄ±ndan sosyal medya Ã¼zerinden destek gÃ¶ren Kilincci, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hala toplumda bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getirerek, "Ben Emmen halkÄ± iÃ§in hizmet etmek istiyorum ama sanki buraya ait deÄŸilmiÅŸim gibi hakarete maruz kaldÄ±m. Ben burada bÃ¼yÃ¼dÃ¼m ve yaÅŸÄ±yorum. Emmen aynÄ± zamanda benim de kentim." dedi.
Kilincci, polise ÅŸikayet konusu hakkÄ±nda henÃ¼z karar vermediÄŸini ve dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸini bildirdi.
Hollanda'da yerel seÃ§imler 21 Mart'ta yapÄ±lacak.
Hollanda'da yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday Ugbaad Kilincci'ye, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kilincci, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi lidersi Anastasiadis yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gaz araÅŸtÄ±rma konusunun mÃ¼zakere masasÄ±nÄ±n konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± hareketlerden uzak durmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Macaristanâ€™Ä±n Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Barani, â€œHÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk devletleriyle iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme siyasetine devam ediyor. Ãœlkemizin gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼yle ilgili son kararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Devletler Konseyi Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesini bekliyoruz" dedi
Rusya'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde sandÄ±klarÄ±n neredeyse tamamÄ± aÃ§Ä±lÄ±rken KomÃ¼nist Partisi'nin baÅŸkan adayÄ± seÃ§imi "kirli" olarak tanÄ±mladÄ±
IKBY Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÄŸdat merkezi yÃ¶netiminin peÅŸmerge ve memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu sosyal medyada yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafta Esed gÃ¼Ã§lerine ait bir uÃ§aÄŸÄ± Åžam'da dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarda Ã¼lke yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
TÃ¼rkmenistan'da MoneyGram yapan tek ofisin Senagat bankasÄ±nÄ±n Garagum bankasÄ± ile birleÅŸmesi sonrasÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÃ¼nyada 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 60 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ 962 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Bu rakamÄ±n 2050'de yaklaÅŸÄ±k 2,1 milyara ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor
Hollanda'da 2015 yÄ±lÄ±nda kurulan Denk Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Denk Partisi artÄ±k Ã¼lkede kabul gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±
Avustralya'nÄ±n Victoria ve Yeni GÃ¼ney Galler eyaletlerinde hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda 88 ev yandÄ±. YangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da havyan da telef oldu. YangÄ±nlarÄ±n yer yer kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ancak vatandaÅŸlarÄ±n evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸu belirtildi.
Makedonya'nÄ±n Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili "FETÃ– ve PKK, Balkanlar iÃ§in de tehdit teÅŸkil ediyor" dedi
YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezindeki 4 katlÄ± binada, terÃ¶ristlerce tuzaklanan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 7 sivil ile 4 Ã–SO mensubu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sri Lanka'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinin ateÅŸe verilmesinin ardÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Kandy bÃ¶lgesindeki olaylarÄ±n diÄŸer yerlere sÄ±Ã§ramasÄ± endiÅŸesiyle 6 Mart'ta ilan ettiÄŸi OHAL dÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±
Katar ve Pakistan, Katar kara sularÄ±nda "Deniz AslanÄ±-1" ismini taÅŸÄ±yan ve gaz ile petrol sahalarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, korsanlÄ±k ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimlerini de iÃ§eren 3 gÃ¼n sÃ¼ren bir deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi