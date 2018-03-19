14:51, 19 Mart 2018 Pazartesi

Türkistan Muhtar Cumhuriyeti 100'ncü yıldönümünde anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TürkistanDer tarafından düzenlenen “Türkiye-Türkistan Ensar Muhacir Kardeşlik Buluşmaları”nın üçüncüsü 18 Mart Pazar günü Pendik Kutköy’deki Şehid Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Okulu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının konusu 1918 yılında kurulup kısa bir süre ayakta kalan “Türkistan Muhtar Cumhuriyeti” ve yine 1918 yılı 18 Mart’ta kazanılan “Çanakkale Zaferi” oldu.

Buluşmaya Türkiye’li ensar ve Türkistanlı muhacirlerden yoğun katılım oldu. Zeytinburnu, Fatih ve İstanbul dışından da bir çok Türkistanlı toplantıda hazır bulundu. Pendik Ensar Muhacir Yardımlaşma Derneği (PEMYAD) yöneticileri Yusuf Kaya, Enver Uçar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yrd Mustafa Kök, Pendik Devlet Hastanesi Başhekim Yrd Dr.Kâmil Eyüpoğlu, Pendik ensarları adına Halit Çekici hoca ve Pendik’te yaşayan Türkistanlıların temsilcisi Abdulmalik Taşabayev birer konuşma yaparak Türkistanlı muhacirlerle yapılan dayanışma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı öncesinde İmam Hatip Okulu’nun yemekhanesinde Türkistan pilavı ikramı yapıldı. Arkasından konferans salonunda Kur’an-ı Kerim İsra Suresi okundu. TürkistanDer’in hazırladığı sinevizyon filmi gösteriminde duygulu anlar yaşandı. Filmde 1917-1918 yıllarında Türkistan’da yaşanan olaylar, Türkistan Muhtar Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve 22 Şubat 1918’de Hokand Katliamı ile ortadan kaldırılışını anlatan arşiv görüntüleri sunuldu.

Başkan Burhan Kavuncu yaptığı açış konuşmasında, Hokant’ta kurulan Türkistan Muhtar Cumhuriyeti’nin kısa müddet yaşamasına rağmen tarihimizde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. “Bu Muhtariyet, Alaş Orda hükûmetiyle birlikte Türkistanlıların kendi öz iradeleriyle kurdukları son Müstakil devlet, istiklal mücadelesinin, yani Basmacılar/ Korbaşılar hareketinin de başlangıcı olmuştur. Muhtariyet, Türkistanlılar arasındaki “cedidçi-kadimci” eğilimleri birleştirmesi, 1449’da yıkılan Uluğ Beg devletinin ilmî mirasını sahiplenmesi açısından da önemlidir” dedi.

Türkistanlı çocukların şiirler okuduğu toplantı Ramazan Korkmaz hocanın yaptığı dua ile tamamlandı.