AB, Rusya'dan Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili acil cevap bekliyor

AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n sinir sistemi Ã¼zerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapÄ±mÄ± bir kimyasal madde ile zehirlendiÄŸi iddiasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan AB Konseyi, bir polisin de aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde etkilendiÄŸi Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AÃ§Ä±klamada, "Bu yasa dÄ±ÅŸÄ± ve ihtiyatsÄ±zca gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± birÃ§ok vatandaÅŸÄ±n da hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmÄ±ÅŸtÄ±r. AB, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin saldÄ±rÄ±yÄ± yÃ¼ksek ihtimalle Rus Federasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ±na dair deÄŸerlendirmesini ciddi bir ÅŸekilde ele almaktadÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.
AB'nin, Rusya tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen sinir sistemi Ã¼zerinde etkili ve askeri nitelikte bir kimyasal maddenin 70 yÄ±ldan sonra ilk defa topraklarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoka uÄŸradÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin soruÅŸturmayÄ± Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW) ile yÃ¼rÃ¼tme kararÄ±nÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, "AB, Rusya'nÄ±n, Ä°ngiltere ve uluslararasÄ± toplumun konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± acilen cevaplamasÄ±nÄ± bekliyor." vurgusu yapÄ±ldÄ±.
AB'nin, Ä°ngiltere'ye koÅŸulsuz desteÄŸi ve tam dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, birliÄŸin konuyu yakÄ±ndan takibinin devam edeceÄŸi bildirildi.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, geÃ§en hafta Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yuliaâ€™nÄ±n sinir sistemi Ã¼zerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapÄ±mÄ± bir kimyasal madde ile zehirlendiÄŸi olay hakkÄ±nda Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtmiÅŸ, konuyu AB Liderler Zirvesinin gÃ¼ndemine almaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
AB Konseyinin zirve gÃ¼ndemine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n burada ele alÄ±nacak konular arasÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Â
Ã–SO, Afrin'de yaÄŸmaya karÄ±ÅŸan iki mensubuyla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini ve yaptÄ±rÄ±mlara devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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