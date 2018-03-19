YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de cezasını buldu

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 26 yaşındaki Anna Campbell adlı İngiltere vatandaşı kadın 15 Mart’ta Afrin’de öldürüldü.
İngiltere’de tesisatçı olarak çalışan Campbell’in, geçen yıl mayıs ayında Suriye’ye giderek YPG/PKK saflarına katıldığı belirtiliyor.
Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.
İngiltere'de YPG/PKK'ya katılan Jim Matthews ve Aidan James adlı 2 İngiliz vatandaşı geçen ay terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlamıştı.
İki İngiliz de Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.
PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor. Ancak İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanlar hakkında, ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.
Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.
Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.
Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.
Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.
Raporda, İngiltere’de 2001’de örgüt listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.
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