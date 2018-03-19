DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:15, 19 Mart 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
15:29, 19 Mart 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±
Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±
Foto: ArÅŸiv

Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esine gece saatlerinde klor gazlÄ± kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri gece saatlerinde Duma ilÃ§esineÂ klor gazlÄ±Â saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

Gazdan etkilenen olmazken, rejim ve Rusya'nÄ±n bÃ¶lgeye yÃ¶nelik son iki gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4 ve Arbin'de 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SaldÄ±rÄ±larda Duma beldesindeki bir cami tamamen yÄ±kÄ±lÄ±rken Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n yoÄŸunluÄŸu nedeniyle DoÄŸu Guta'nÄ±n gÃ¼neyinde artÄ±k hizmet veremiyor.

ESED REJÄ°MÄ° DOÄžU GUTA'YI ELE GEÃ‡Ä°RMEK Ä°Ã‡Ä°N HAREKAT BAÅžLATMIÅžTI

Esed rejimi ve destekÃ§ileri, 3 Mart'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) ateÅŸkes kararÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in harekat baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Rejim gÃ¼Ã§leri, yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± neticesinde ilerleyerek, bÃ¶lgeyi Ã¶nce ikiye, 12 Mart itibariyle de Ã¼Ã§e bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim, gÃ¼ney parÃ§ada kalan Hammuriye beldesinden muhalif bÃ¶lgelere Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± hedef almÄ±ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 bin sivil rejim gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

16 Mart'ta askeri muhalifler Hammuriye beldesinde rejim ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek, belde merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden ele geÃ§irmiÅŸti.

AynÄ± gÃ¼n rejim, Kefer Batna beldesindeki bir pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, 61 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

DOÄžU GUTA'DAKÄ° Ä°NSANÄ° KRÄ°Z

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu geÃ§en hafta, rejimin, DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmak, halkÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemek ve tÄ±bbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, nisan 2017'den itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Ä°lgili Konular DoÄŸu Guta esed Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m
Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m

Ã–SO, Afrin'de yaÄŸmaya karÄ±ÅŸan iki mensubuyla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini ve yaptÄ±rÄ±mlara devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rus petrol ÅŸirketinden IKBY'ye 2 1 milyar dolarlÄ±k Ã¶deme
Rus petrol ÅŸirketinden IKBY'ye 2,1 milyar dolarlÄ±k Ã¶deme

Rus petrol ÅŸirketi Rosneft'in 2017'de IKBY'ye 2,1 milyar dolarlÄ±k Ã¶n Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
AB ve Ä°ngiltere Brexit sonrasÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§in anlaÅŸtÄ±
AB ve Ä°ngiltere Brexit sonrasÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Avrupa BirliÄŸi ve Ä°ngiltere, Brexit'in ardÄ±ndan 2 yÄ±l kadar sÃ¼recek bir geÃ§iÅŸ sÃ¼reci konusunda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Avrupa Parlamentosu'ndan Facebook'a soruÅŸturma uyarÄ±sÄ±
Avrupa Parlamentosu'ndan Facebook'a soruÅŸturma uyarÄ±sÄ±

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Tajani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±
Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±

Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esine gece saatlerinde klor gazlÄ± kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi
YPG PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz kadÄ±n Afrin'de cezasÄ±nÄ± buldu
YPG/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz kadÄ±n Afrin'de cezasÄ±nÄ± buldu

Ä°ngiltereâ€™de tesisatÃ§Ä± olarak Ã§alÄ±ÅŸan, sonra da Suriyeâ€™ye giderek YPG/PKKâ€™ya katÄ±lan Ä°ngiliz terÃ¶rist Anna Campbell, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AB Rusya'dan Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili acil cevap bekliyor
AB, Rusya'dan Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili acil cevap bekliyor

Avrupa BirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili Ä°ngiltere ile tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirterek, "AB, Rusya'nÄ±n, Ä°ngiltere ve uluslararasÄ± toplumun konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± acilen cevaplamasÄ±nÄ± bekliyor." vurgusu yapÄ±ldÄ±
Hollanda'da Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ adaya Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±
Hollanda'da Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ adaya Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Hollanda'da yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday Ugbaad Kilincci'ye, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kilincci, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±
Anastasiadis Gaz konusu mÃ¼zakere masasÄ±nda deÄŸil
Anastasiadis: Gaz konusu mÃ¼zakere masasÄ±nda deÄŸil

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi lidersi Anastasiadis yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gaz araÅŸtÄ±rma konusunun mÃ¼zakere masasÄ±nÄ±n konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± hareketlerden uzak durmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Macaristan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Asya kÃ¶kenimizi unutmadÄ±k
Macaristan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi: Asya kÃ¶kenimizi unutmadÄ±k

Macaristanâ€™Ä±n Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Barani, â€œHÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk devletleriyle iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme siyasetine devam ediyor. Ãœlkemizin gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼yle ilgili son kararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Devletler Konseyi Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesini bekliyoruz" dedi
KomÃ¼nist aday quot Eski Sovyet hududunda en kirli seÃ§imi quot
KomÃ¼nist aday: "Eski Sovyet hududunda en kirli seÃ§imi" yaÅŸadÄ±k

Rusya'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde sandÄ±klarÄ±n neredeyse tamamÄ± aÃ§Ä±lÄ±rken KomÃ¼nist Partisi'nin baÅŸkan adayÄ± seÃ§imi "kirli" olarak tanÄ±mladÄ±
BaÄŸdat yÃ¶netimi IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ± yolladÄ±
BaÄŸdat yÃ¶netimi IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ± yolladÄ±

IKBY Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÄŸdat merkezi yÃ¶netiminin peÅŸmerge ve memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–SO'nun Suriye ordusunun uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±
Ã–SO'nun Suriye ordusunun uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu sosyal medyada yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafta Esed gÃ¼Ã§lerine ait bir uÃ§aÄŸÄ± Åžam'da dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Ahmedinejad'dan Ä°ran yÃ¶netimine eleÅŸtiri
Ahmedinejad'dan Ä°ran yÃ¶netimine eleÅŸtiri

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarda Ã¼lke yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
TÃ¼rkmenistan'daki tek MoneyGram ofisi kapatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkmenistan'daki tek MoneyGram ofisi kapatÄ±ldÄ±

TÃ¼rkmenistan'da MoneyGram yapan tek ofisin Senagat bankasÄ±nÄ±n Garagum bankasÄ± ile birleÅŸmesi sonrasÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÃ¼nyada yaÅŸlÄ± nÃ¼fus oranÄ± giderek artÄ±yor
DÃ¼nyada yaÅŸlÄ± nÃ¼fus oranÄ± giderek artÄ±yor

DÃ¼nyada 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 60 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ 962 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Bu rakamÄ±n 2050'de yaklaÅŸÄ±k 2,1 milyara ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor

Haberler

Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m
Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m

Amsterdam'da 'Guta'yÄ± kurtar' gÃ¶sterisi
Amsterdam'da 'Guta'yÄ± kurtar' gÃ¶sterisi

Racu'da eve dÃ¶nen halk YPG/PKK zulmÃ¼nÃ¼ anlattÄ±
Racu'da eve dÃ¶nen halk YPG PKK zulmÃ¼nÃ¼ anlattÄ±

'Ä°slam bize zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor'
Ä°slam bize zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor'

Ä°HH, Afrin'e 12 tÄ±r gÄ±da yardÄ±mÄ± gÃ¶nderdi
Ä°HH Afrin'e 12 tÄ±r gÄ±da yardÄ±mÄ± gÃ¶nderdi

'Afrin'in KurtuluÅŸ ReÃ§etesi' yarÄ±n dÃ¼zenlenecek
Afrin'in KurtuluÅŸ ReÃ§etesi' yarÄ±n dÃ¼zenlenecek

Afrin merkezinde PYD/PKK'nÄ±n mayÄ±n tuzaÄŸÄ±; 6 Ã¶lÃ¼
Afrin merkezinde PYD PKK'nÄ±n mayÄ±n tuzaÄŸÄ± 6 Ã¶lÃ¼

Suriye'de gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Suriye'de gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 