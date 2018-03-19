15:29, 19 Mart 2018 Pazartesi

Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri gece saatlerinde Duma ilÃ§esineÂ klor gazlÄ±Â saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

Gazdan etkilenen olmazken, rejim ve Rusya'nÄ±n bÃ¶lgeye yÃ¶nelik son iki gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4 ve Arbin'de 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SaldÄ±rÄ±larda Duma beldesindeki bir cami tamamen yÄ±kÄ±lÄ±rken Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n yoÄŸunluÄŸu nedeniyle DoÄŸu Guta'nÄ±n gÃ¼neyinde artÄ±k hizmet veremiyor.

ESED REJÄ°MÄ° DOÄžU GUTA'YI ELE GEÃ‡Ä°RMEK Ä°Ã‡Ä°N HAREKAT BAÅžLATMIÅžTI

Esed rejimi ve destekÃ§ileri, 3 Mart'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) ateÅŸkes kararÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in harekat baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Rejim gÃ¼Ã§leri, yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± neticesinde ilerleyerek, bÃ¶lgeyi Ã¶nce ikiye, 12 Mart itibariyle de Ã¼Ã§e bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim, gÃ¼ney parÃ§ada kalan Hammuriye beldesinden muhalif bÃ¶lgelere Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± hedef almÄ±ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 bin sivil rejim gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

16 Mart'ta askeri muhalifler Hammuriye beldesinde rejim ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek, belde merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden ele geÃ§irmiÅŸti.

AynÄ± gÃ¼n rejim, Kefer Batna beldesindeki bir pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, 61 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

DOÄžU GUTA'DAKÄ° Ä°NSANÄ° KRÄ°Z

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu geÃ§en hafta, rejimin, DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmak, halkÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemek ve tÄ±bbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, nisan 2017'den itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.