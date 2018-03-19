Esed rejiminden DoÄŸu Guta'ya klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri gece saatlerinde Duma ilÃ§esineÂ klor gazlÄ±Â saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Gazdan etkilenen olmazken, rejim ve Rusya'nÄ±n bÃ¶lgeye yÃ¶nelik son iki gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4 ve Arbin'de 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SaldÄ±rÄ±larda Duma beldesindeki bir cami tamamen yÄ±kÄ±lÄ±rken Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n yoÄŸunluÄŸu nedeniyle DoÄŸu Guta'nÄ±n gÃ¼neyinde artÄ±k hizmet veremiyor.
Esed rejimi ve destekÃ§ileri, 3 Mart'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) ateÅŸkes kararÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in harekat baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Rejim gÃ¼Ã§leri, yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ± neticesinde ilerleyerek, bÃ¶lgeyi Ã¶nce ikiye, 12 Mart itibariyle de Ã¼Ã§e bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim, gÃ¼ney parÃ§ada kalan Hammuriye beldesinden muhalif bÃ¶lgelere Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± hedef almÄ±ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 bin sivil rejim gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
16 Mart'ta askeri muhalifler Hammuriye beldesinde rejim ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek, belde merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden ele geÃ§irmiÅŸti.
AynÄ± gÃ¼n rejim, Kefer Batna beldesindeki bir pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, 61 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu geÃ§en hafta, rejimin, DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmak, halkÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemek ve tÄ±bbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini duyurmuÅŸtu.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, nisan 2017'den itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ã–SO, Afrin'de yaÄŸmaya karÄ±ÅŸan iki mensubuyla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini ve yaptÄ±rÄ±mlara devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rus petrol ÅŸirketi Rosneft'in 2017'de IKBY'ye 2,1 milyar dolarlÄ±k Ã¶n Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Avrupa BirliÄŸi ve Ä°ngiltere, Brexit'in ardÄ±ndan 2 yÄ±l kadar sÃ¼recek bir geÃ§iÅŸ sÃ¼reci konusunda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Tajani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esine gece saatlerinde klor gazlÄ± kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi
Ä°ngiltereâ€™de tesisatÃ§Ä± olarak Ã§alÄ±ÅŸan, sonra da Suriyeâ€™ye giderek YPG/PKKâ€™ya katÄ±lan Ä°ngiliz terÃ¶rist Anna Campbell, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avrupa BirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili Ä°ngiltere ile tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirterek, "AB, Rusya'nÄ±n, Ä°ngiltere ve uluslararasÄ± toplumun konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± acilen cevaplamasÄ±nÄ± bekliyor." vurgusu yapÄ±ldÄ±
Hollanda'da yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday Ugbaad Kilincci'ye, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kilincci, kampanyaya son vermek zorunda kaldÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi lidersi Anastasiadis yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gaz araÅŸtÄ±rma konusunun mÃ¼zakere masasÄ±nÄ±n konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± hareketlerden uzak durmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Macaristanâ€™Ä±n Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Barani, â€œHÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk devletleriyle iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme siyasetine devam ediyor. Ãœlkemizin gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼yle ilgili son kararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Devletler Konseyi Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesini bekliyoruz" dedi
Rusya'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde sandÄ±klarÄ±n neredeyse tamamÄ± aÃ§Ä±lÄ±rken KomÃ¼nist Partisi'nin baÅŸkan adayÄ± seÃ§imi "kirli" olarak tanÄ±mladÄ±
IKBY Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÄŸdat merkezi yÃ¶netiminin peÅŸmerge ve memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu sosyal medyada yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafta Esed gÃ¼Ã§lerine ait bir uÃ§aÄŸÄ± Åžam'da dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarda Ã¼lke yÃ¶netimini eleÅŸtirdi
TÃ¼rkmenistan'da MoneyGram yapan tek ofisin Senagat bankasÄ±nÄ±n Garagum bankasÄ± ile birleÅŸmesi sonrasÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÃ¼nyada 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 60 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ 962 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Bu rakamÄ±n 2050'de yaklaÅŸÄ±k 2,1 milyara ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor