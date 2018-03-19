16:01, 19 Mart 2018 Pazartesi

MÃ¼barek 'ÃœÃ§ aylar' baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam alemi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arzeden "ÃœÃ§ aylar" bugÃ¼n baÅŸladÄ±.

ÃœÃ§ aylardaki ilk kandil olan Regaib Kandili, 22 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Mirac Kandili 13 Nisan ve Berat Kandili ise 30 Haziran'da idrak edilecek. Ramazan ayÄ± ise 16 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.

Kur'an-Ä± Kerim'de "bin aydan hayÄ±rlÄ±" olduÄŸu bildirilen Kadir Gecesi de 10 Haziran'da ihya edilecek.

2018 yÄ±lÄ± Ramazan AyÄ± bu sene MayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda baÅŸlayÄ±p Haziran ayÄ± ortalarÄ±nda da sona erecek.Â Ãœlkemizdeki MÃ¼slÃ¼manlarÂ bu sene 16 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± ilk oruÃ§larÄ±na niyet edecek ve 14 Haziran PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de Arefe gÃ¼nÃ¼ oruÃ§larÄ±nÄ± tutacaklar. O gÃ¼nÃ¼ takip eden 15-16-17 Haziran gÃ¼nleri de Ramazan bayramÄ± olarak kutlanacak.