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18:15, 19 Mart 2018 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 16:20, 19 Mart 2018 Pazartesi

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Avrupa Parlamentosu'ndan Facebook'a soruÅŸturma uyarÄ±sÄ±
Avrupa Parlamentosu'ndan Facebook'a soruÅŸturma uyarÄ±sÄ±

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Tajani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa ParlamentosuÂ (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz ÅŸirketinin yaklaÅŸÄ±k 50 milyonÂ Facebook hesabÄ±ndan veri topladÄ±ÄŸÄ±, bu verileri ABD seÃ§imleri ve Brexit referandumunu etkilemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialara deÄŸindi.Â 

Tajani, "Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n gizli bilgilerinin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialar var. Bu vatandaÅŸlarÄ±n Ã¶zel haklarÄ±nÄ±n ihlali anlamÄ±na gelir ve kabul edilemez. AP bu konuyu detaylÄ± bir ÅŸekilde soruÅŸturacak ve sorumluluÄŸu bulunan dijital platformlardan hesap soracak." ifadelerini kullandÄ±.

GeÃ§en hafta merkezi Ä°ngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz ÅŸirketinin, yaklaÅŸÄ±k 50 milyon Facebook hesabÄ±ndan gizli bilgiye eriÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Verilerin kiÅŸilerin gizli mesajlaÅŸmalarÄ±ndan da derlendiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Konuya iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Facebook, veri ihlaline yÃ¶nelik iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek "Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±, bilerek bu bilgileri paylaÅŸÄ±yor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiÅŸ, herhangi bir ÅŸifre Ã§alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.



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