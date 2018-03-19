Ä°stanbul merkezli 4 ildeki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 24 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 7 Mart'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan FETÃ–'nÃ¼n finans merkezi olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyum atananÂ Kaynak Holding'e baÄŸlÄ±Â IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k AÅžÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 41 ÅŸÃ¼phelinin, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 4'Ã¼, savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 37 ÅŸÃ¼pheli ise tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
NÃ¶betÃ§i Anadolu Sulh Ceza HakimliÄŸi, 37 ÅŸÃ¼pheliden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na, 13'nÃ¼n de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n finans merkezi olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e baÄŸlÄ± IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k AÅž Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in talimatÄ±ndan sonra Bank Asya'ya para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸ, bunun Ã¼zerine 7 Mart'ta Ä°stanbul merkezli 4 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 60 kiÅŸiden 41'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.