AB ve Ä°ngiltere Brexit sonrasÄ± sÃ¼reÃ§ iÃ§in anlaÅŸtÄ±

AB ve Ä°ngiltere arasÄ±nda yapÄ±lan Brexit mÃ¼zakerelerinde geÃ§iÅŸ sÃ¼reci konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.
AB Komisyonu'nun Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier ve Ä°ngiltere Brexit BakanÄ±Â David Davis, Brexit mÃ¼zakerelerinde son duruma iliÅŸkin BrÃ¼ksel'de ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Barnier, "GeÃ§iÅŸ dÃ¶nemi konusunda anlaÅŸma saÄŸladÄ±k. Bu geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re olacak. Ä°ngiltere, 30 Mart 2019'dan itibaren AB Ã¼yesi olmayacak ama bir sÃ¼re ABâ€™nin GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi, Tek Pazar ve diÄŸer politikalarÄ±ndan faydalanacak." dedi.
Bu geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla 31 AralÄ±k 2020'de sona ereceÄŸini anlatan Barnier, bu geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde vatandaÅŸlarÄ±n ve iÅŸletmelerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak mevcut haklarÄ±ndan faydalanmaya devam edeceÄŸini ifade etti.
Ä°ngiltere'nin ABâ€™den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda Kuzey Ä°rlanda'da mevcut gÃ¼mrÃ¼k ve sÄ±nÄ±r durumunda bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Barnier, gelecekte yapÄ±lacak ayrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nda, bir baÅŸka seÃ§enekte uzlaÅŸÄ±lmamasÄ± halinde Kuzey Ä°rlanda da dahil Ä°rlanda'nÄ±n tamamÄ±nÄ±n AB ile sÄ±nÄ±r kontrollerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve mallarÄ±n serbestÃ§e dolaÅŸabildiÄŸi bir bÃ¶lge olmasÄ± konusunda "dayanak" madde yer almasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Barnier, Ä°ngiltere ve AB'nin ortak biÃ§imde yasal bir ayrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ± taslaÄŸÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak Ã¶zellikle Kuzey Ä°rlanda konusunda ayrÄ±lÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸini dile getirdi.
Ä°ngiltereÂ BrexitÂ BakanÄ± Davis de, "AralÄ±k ayÄ±nda mÃ¼zakerelerin 1. aÅŸamasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n bir sonraki aÅŸama olan geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde anlaÅŸma saÄŸladÄ±k." dedi.
AyrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde mali taahhÃ¼tler ve vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± konularÄ±nda uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Davis, uzlaÅŸma saÄŸlanan uygulama sÃ¼recinin gelecek planlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Davis, geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde AB mevzuatÄ±nÄ±n ve mevcut iliÅŸkilerin Ä°ngiltere iÃ§in aynen devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
AyrÄ±ca, AB Komisyonu, Ä°ngiltere ile mÃ¼zakere edilen ayrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 130 sayfalÄ±k taslak metnini yayÄ±nladÄ±. Bu metinde uzlaÅŸÄ±lan kÄ±sÄ±mlar yeÅŸil, daha fazla aÃ§Ä±klÄ±klÄ±k getirilmesi gereken kÄ±sÄ±mlar sarÄ±, anlaÅŸma saÄŸlanmamÄ±ÅŸ unsurlar ise beyaz renkle iÅŸaret edildi.
Ä°ngiltere ile AB Komisyonu aralÄ±k ayÄ±nda vatandaÅŸ haklarÄ±, AB'ye yapÄ±lacak Ã¶demeler ve Ä°rlanda adasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r sorununu kapsayan baÅŸlÄ±klardan oluÅŸan mÃ¼zakerelerin birinci safhasÄ±yla ilgili anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda Brexit sonrasÄ± ticari iliÅŸkilerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±, mÃ¼zakerelerin ikinci safhasÄ±na gelecek haftalarda geÃ§ilmesi bekleniyor.
2017 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda baÅŸlayan mÃ¼zakereler iÃ§in AB Komisyonu'nun Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier ve Ä°ngiltere Brexit BakanÄ± David Davis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki teknik ekipler gÃ¶revlendirilmiÅŸti.
Ä°ngiltere, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
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