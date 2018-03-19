17:02, 19 Mart 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'ndeÂ Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ndeÂ konuÅŸtu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye, FÄ±rat'Ä±n kÄ±yÄ±sÄ±nda kaybolan kuzunun sorumluluÄŸunu Ã¼zerinde taÅŸÄ±yan yÃ¶neticilere, bunun hesabÄ±nÄ± soracak hakimlere ve savcÄ±lara sahip olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e Allah'Ä±n izniyle millet olarak kimse sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± yere getiremez." dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

AB'YE: VERECEKSEN BU PARAYI VER BÄ°ZÄ° OYALAMA

Varna'daki AB Zirvesi'nde fotoÄŸraflarÄ± Ã¶nlerine koyacaÄŸÄ±z. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in mali yardÄ±mÄ± verecekseniz verin vermeyecekseniz dÃ¼rÃ¼st olun diyeceÄŸiz. Vereceksen ver. Buyur gel kamplarÄ± gez Ã§adÄ±r kentlerimizi gez. Vereceksen bu parayÄ± ver bizi oyalama. Bu milletin onuru gururu var bizim gururumuzla oynayamazsÄ±n. Bunlar bÃ¶yle alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. KapÄ±larÄ±nda sÃ¼rÃ¼ndÃ¼receklerini zannediyorlar. TÃ¼rk milleti bÃ¶yle bir millet deÄŸil. Ä°kinci 3 milyar euroluk dilimi konuÅŸuyorlar. Biz daha ilk dilimi tam olarak alabilmiÅŸ deÄŸiliz ki. Vermeyecekseniz dÃ¼rÃ¼st olun. Ä°lla proje diye Ä±srar edilmesini iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmÄ±yoruz. BugÃ¼n Ã¼lkemize karÅŸÄ± faaliyet gÃ¶steren ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu varsa hepsi Avrupa'da baÅŸ tacÄ± edilirken silahlar verilirken iÅŸte Afrin'de olayÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z.

''3622 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°''

Afrin'de baktÄ±k ki bunlar dinlemiyor artÄ±k Hatay'a Kilis'e yapÄ±lan roket atÄ±ÅŸlarÄ± neticesinde buraya girdik. Åžu an itibarÄ±yla 3622 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸ vaziyette. DÃ¼n sabah 08.30 itibarÄ±yla da son operasyon yapÄ±ldÄ±. Åžu anda da iÅŸ bitmedi. Ã–SO bizim askerimizle birlikte oradaki el yapÄ±mÄ± bomba bunlarÄ±n aramasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz diye diyorduk geldik iÅŸi bu noktaya getirdik. VirgÃ¼lÃ¼ koyduk, inÅŸallah ÅŸimdi nokta konacak. Bununla kalmayacaÄŸÄ±z tabii. Bunun uzantÄ±sÄ± var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz iÅŸgal deÄŸil. Bizim derdimiz bu terÃ¶ristlere karÅŸÄ± o temizlik harekatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek ve bu terÃ¶ristlerden Ã¼lkemize karÅŸÄ± olan tehdidi ortadan kaldÄ±rmak. Hedef o terÃ¶r koridorunu ortadan kaldÄ±rmaktÄ±.

AFRÄ°N'DEN SONRA MÃœNBÄ°Ã‡ MESAJI

MÃ¼nbiÃ§ Ayn El Arab ve Tel Abyad KamÄ±ÅŸlÄ± ÅŸeklinde bu sÃ¼reci devam ettireceÄŸiz.

''BÄ°R GECE ANSIZIN SÄ°NCAR'A DA GÄ°RERÄ°Z''

Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. EÄŸer halledecekseniz siz halledin eÄŸer halledemiyorsanÄ±z bir hemen bir gece ansÄ±zÄ±n Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lÄ±larÄ± da temizleriz. EÄŸer dostsak bize gerekli kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''