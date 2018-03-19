CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'ndeÂ Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ndeÂ konuÅŸtu.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye, FÄ±rat'Ä±n kÄ±yÄ±sÄ±nda kaybolan kuzunun sorumluluÄŸunu Ã¼zerinde taÅŸÄ±yan yÃ¶neticilere, bunun hesabÄ±nÄ± soracak hakimlere ve savcÄ±lara sahip olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e Allah'Ä±n izniyle millet olarak kimse sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± yere getiremez." dedi.
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
Varna'daki AB Zirvesi'nde fotoÄŸraflarÄ± Ã¶nlerine koyacaÄŸÄ±z. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in mali yardÄ±mÄ± verecekseniz verin vermeyecekseniz dÃ¼rÃ¼st olun diyeceÄŸiz. Vereceksen ver. Buyur gel kamplarÄ± gez Ã§adÄ±r kentlerimizi gez. Vereceksen bu parayÄ± ver bizi oyalama. Bu milletin onuru gururu var bizim gururumuzla oynayamazsÄ±n. Bunlar bÃ¶yle alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. KapÄ±larÄ±nda sÃ¼rÃ¼ndÃ¼receklerini zannediyorlar. TÃ¼rk milleti bÃ¶yle bir millet deÄŸil. Ä°kinci 3 milyar euroluk dilimi konuÅŸuyorlar. Biz daha ilk dilimi tam olarak alabilmiÅŸ deÄŸiliz ki. Vermeyecekseniz dÃ¼rÃ¼st olun. Ä°lla proje diye Ä±srar edilmesini iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmÄ±yoruz. BugÃ¼n Ã¼lkemize karÅŸÄ± faaliyet gÃ¶steren ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu varsa hepsi Avrupa'da baÅŸ tacÄ± edilirken silahlar verilirken iÅŸte Afrin'de olayÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z.
Afrin'de baktÄ±k ki bunlar dinlemiyor artÄ±k Hatay'a Kilis'e yapÄ±lan roket atÄ±ÅŸlarÄ± neticesinde buraya girdik. Åžu an itibarÄ±yla 3622 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸ vaziyette. DÃ¼n sabah 08.30 itibarÄ±yla da son operasyon yapÄ±ldÄ±. Åžu anda da iÅŸ bitmedi. Ã–SO bizim askerimizle birlikte oradaki el yapÄ±mÄ± bomba bunlarÄ±n aramasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz diye diyorduk geldik iÅŸi bu noktaya getirdik. VirgÃ¼lÃ¼ koyduk, inÅŸallah ÅŸimdi nokta konacak. Bununla kalmayacaÄŸÄ±z tabii. Bunun uzantÄ±sÄ± var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz iÅŸgal deÄŸil. Bizim derdimiz bu terÃ¶ristlere karÅŸÄ± o temizlik harekatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek ve bu terÃ¶ristlerden Ã¼lkemize karÅŸÄ± olan tehdidi ortadan kaldÄ±rmak. Hedef o terÃ¶r koridorunu ortadan kaldÄ±rmaktÄ±.
MÃ¼nbiÃ§ Ayn El Arab ve Tel Abyad KamÄ±ÅŸlÄ± ÅŸeklinde bu sÃ¼reci devam ettireceÄŸiz.
Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. EÄŸer halledecekseniz siz halledin eÄŸer halledemiyorsanÄ±z bir hemen bir gece ansÄ±zÄ±n Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lÄ±larÄ± da temizleriz. EÄŸer dostsak bize gerekli kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.