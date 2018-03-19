Merhum Hasan Celal GÃ¼zel'den 'BeytÃ¼lmal' dersi

Eski bakanlardanÂ Hasan Celal GÃ¼zelÂ tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde 73 yaÅŸÄ±nda vefat etti.
TÃ¼rkiye'nin, 1986 yÄ±lÄ±nda Anavatan Partisi'nde merhum 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile olan yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve renkli kiÅŸiliÄŸiyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± eski Devlet,Â Milli EÄŸitim ile GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Hasan Celal GÃ¼zel,Â Hak ve dava ÅŸuuruyla millet ve memleket iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel hizmetlerinÂ yanÄ± sÄ±ra 28 Åžubat postmodern darbesine karÅŸÄ± verdiÄŸi sÄ±kÄ± mÃ¼cadele ile biliniyor.
MerhumÂ Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde Sabah gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± son yazÄ±larÄ±ndan biri olan "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ise, kendisininÂ Hak ve dava ÅŸuuruyla yaptÄ±klarÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerle anlatmasÄ±yla dikkatleri Ã§ekiyor.Â
Ä°ÅŸte o yazÄ±!
MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!..
-SayÄ±n Milletvekillerine ithaf olunur-
Efendim, artÄ±k 68 yaÅŸÄ±nda, su katÄ±lmamÄ±ÅŸ bir avanak, hakikÃ® bir budala ve gayrikabil-i Ä±slah bir 'enayi' olduÄŸumu itiraf ediyorum.
Bana kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±mdan itibaren 'beytÃ¼lmal'Ä±n mukaddesliÄŸini Ã¶ÄŸretmiÅŸlerdi.
HiÃ§ kimse 'Devlet malÄ± deniz, yemeyen domuz' dememiÅŸti.
BÃ¼tÃ¼n Ã¶mrÃ¼m tÃ¢bir-i Ã¢miyanesiyle 'eÅŸÅŸek gibi' Ã§alÄ±ÅŸmakla geÃ§ti.
Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±mda tek gÃ¼n dahi izin kullanmadÄ±m.
Bir gece bile doyasÄ±ya uyuyamadÄ±m.
Kimileri bana 'uykusuz mÃ¼steÅŸar' adÄ±nÄ± takÄ±p uÃ§up kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylerdi ama 'Ne akÄ±lsÄ±z adam yahu!' ÅŸeklindeki fÄ±sÄ±ltÄ±lar, her gÃ¼n yÃ¼zlerce telefon konuÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±nlayan kulaklarÄ±ma kadar gelirdi.
Ãœzerinde 'T.C. HÃ¼kÃ¼meti' yazan kurÅŸun kalemleri, silgileri ve kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ±, sadece resmÃ® hizmetlerde, Ã¢deta okÅŸar gibi incitmemeye Ã§alÄ±ÅŸarak kullanÄ±rdÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±m devlet malÄ±na ellerini dahi sÃ¼remezlerdi. PlakalarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± ve siyah renkli resmÃ® arabalara bir defa dahi binmediler. YÃ¼zlerine bakmaya kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±m Mustafam ve Elifim, bir saat daha az uyuyup belediye otobÃ¼sleri ve okul servisleriyle okula gittikleri esnada, bendeniz mÃ¼steÅŸarlÄ±k ve bakanlÄ±k yapÄ±yordum. BÄ±rakÄ±nÄ±z eÅŸime araba tahsis etmeyi, evde devletin personelini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±; idarecilik ve siyaset hayatÄ±mda lojmanda oturmadÄ±m. Koruma gÃ¶revlisi de kullanmadÄ±m. ArabamÄ±n Ã¶nÃ¼nde ve arkasÄ±nda fiyakalÄ± eskortlar hiÃ§ bulunmadÄ±.
MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!...
*
YaptÄ±ÄŸÄ±m enayiliklerin haddi hesabÄ± yoktur... MeselÃ¢, bendeniz milletvekiliyken -birkaÃ§ zarurÃ® toplantÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda- Meclis lokantasÄ±nda yemek yemezdim. Zira, burada Ã§alÄ±ÅŸanlar kamu personeliydi ve Ã§ok ucuz olan yemekler milletin kesesinden sÃ¼bvanse ediliyordu. Sonra, Ã§ok beÄŸendiÄŸim halde, aynÄ± gerekÃ§elerle TBMM SigarasÄ± da iÃ§medim. Ceplerim ÅŸÄ±kÄ±r ÅŸÄ±kÄ±r metal jetonlarla dolu olarak dolaÅŸÄ±r, Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimi kulisteki ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlarla yapardÄ±m. O zaman 'beleÅŸ' cep telefonlarÄ±mÄ±z da yoktu.
HiÃ§bir hediyeyi kabul etmez; ya reddeder veya demirbaÅŸa kaydettirerek devlete intikal ettirirdim. YÄ±llarca Ã¼st yÃ¶neticilik, mÃ¼steÅŸarlÄ±k, bakanlÄ±k yaptÄ±m; hÃ¢len evimde bu dÃ¶nemlere ait -bronz plaketler dÄ±ÅŸÄ±ndatek bir hatÄ±ra eÅŸya gÃ¶remezsiniz.
Benim anladÄ±ÄŸÄ±m mÃ¢nÃ¢da siyasete 'Zengin girilir, fakir Ã§Ä±kÄ±lÄ±r'. Biz enayiler, devlet hizmetini ve siyaseti bÃ¶yle anlÄ±yoruz. SiyasÃ® hayatÄ±mda Ã¶nÃ¼me Ã§Ä±kan yÃ¼zlerce fÄ±rsatÄ± teperek mal mÃ¼lk edinmedim. BilÃ¢kis, ANAP'taki Genel BaÅŸkanlÄ±k mÃ¼cadelesinde, Bond Ã§antalarda getirilen paralarÄ± reddederek, eÅŸimin SSK kredisiyle aldÄ±ÄŸÄ± Oran'daki daireyi; YDP'nin kuruluÅŸunda da babamdan kalan Malatya'daki ev ile dedemden kalan Gaziantep'teki evin bana dÃ¼ÅŸen hisselerini harcadÄ±m.
Bu arada, eÅŸimin uzmanlÄ±ÄŸÄ±yla ve alÄ±nteriyle hak ettiÄŸi 'VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼' olarak tayin kararnamesini, nasÄ±l engellediÄŸimi de unutmayayÄ±m.
Sadece bununla kalsa neyse... ANAP dÃ¶neminde, ÅŸiddetle muhalefetime raÄŸmen Ã§Ä±karÄ±lan 'kÄ±yak emekliliÄŸi' reddedip tek maaÅŸa devam ettim. Bu haksÄ±z uygulama hÃ¢len devam ediyor. BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ±'yken, milletvekili maaÅŸlarÄ±nÄ±n buna gÃ¶re ayarlanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek kendim iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yapmadÄ±m ve Ã¼Ã§ yÄ±l mÃ¼ddetle emrimdeki daire baÅŸkanlarÄ±ndan bile daha az maaÅŸ aldÄ±m.
MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!...
*
Åžimdi 70'ine merdiven dayadÄ±m. HÃ¢lÃ¢ kirada oturuyorum. Kendime ait tek mÃ¼lkÃ¼m kitaplarÄ±m... Yani, sizin anlayacaÄŸÄ±nÄ±z, gerÃ§ek anlamda 'Dikili aÄŸacÄ±m dahi yok'. Hizmet hayatÄ±m boyunca, muhatabÄ±mÄ±n bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lerek dinlediÄŸi, 'Bu fukara millete ben bu masrafÄ± hiÃ§ yaptÄ±rÄ±r mÄ±yÄ±m?' lÃ¢fÄ±m vardÄ±.
Sevgili okuyucularÄ±m, bu yazdÄ±klarÄ±mÄ± okuyup da sakÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlardan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸumu sanmayÄ±nÄ±z. Enayilik Ã¶ylesine iÃ§ime iÅŸlemiÅŸ ki geriye dÃ¶nmek mÃ¼mkÃ¼n olabilse gene aynÄ±sÄ±nÄ± yapardÄ±m.
Beni bÃ¼tÃ¼n 'enayiliÄŸime' raÄŸmen kimseye muhtaÃ§ etmeyen YÃ¼ce AllahÄ±ma hamd ediyorum.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ..Hasan Celal GÃ¼zel...
Â
Â
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.