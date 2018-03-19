17:37, 19 Mart 2018 Pazartesi

Merhum Hasan Celal GÃ¼zel'den 'BeytÃ¼lmal' dersi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski bakanlardanÂ Hasan Celal GÃ¼zelÂ tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde 73 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

TÃ¼rkiye'nin, 1986 yÄ±lÄ±nda Anavatan Partisi'nde merhum 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile olan yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve renkli kiÅŸiliÄŸiyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± eski Devlet,Â Milli EÄŸitim ile GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Hasan Celal GÃ¼zel,Â Hak ve dava ÅŸuuruyla millet ve memleket iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel hizmetlerinÂ yanÄ± sÄ±ra 28 Åžubat postmodern darbesine karÅŸÄ± verdiÄŸi sÄ±kÄ± mÃ¼cadele ile biliniyor.

MerhumÂ Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde Sabah gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± son yazÄ±larÄ±ndan biri olan "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ise, kendisininÂ Hak ve dava ÅŸuuruyla yaptÄ±klarÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerle anlatmasÄ±yla dikkatleri Ã§ekiyor.Â



Ä°ÅŸte o yazÄ±!

MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!..

-SayÄ±n Milletvekillerine ithaf olunur-

Efendim, artÄ±k 68 yaÅŸÄ±nda, su katÄ±lmamÄ±ÅŸ bir avanak, hakikÃ® bir budala ve gayrikabil-i Ä±slah bir 'enayi' olduÄŸumu itiraf ediyorum.

Bana kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±mdan itibaren 'beytÃ¼lmal'Ä±n mukaddesliÄŸini Ã¶ÄŸretmiÅŸlerdi.

HiÃ§ kimse 'Devlet malÄ± deniz, yemeyen domuz' dememiÅŸti.

BÃ¼tÃ¼n Ã¶mrÃ¼m tÃ¢bir-i Ã¢miyanesiyle 'eÅŸÅŸek gibi' Ã§alÄ±ÅŸmakla geÃ§ti.

Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±mda tek gÃ¼n dahi izin kullanmadÄ±m.

Bir gece bile doyasÄ±ya uyuyamadÄ±m.

Kimileri bana 'uykusuz mÃ¼steÅŸar' adÄ±nÄ± takÄ±p uÃ§up kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylerdi ama 'Ne akÄ±lsÄ±z adam yahu!' ÅŸeklindeki fÄ±sÄ±ltÄ±lar, her gÃ¼n yÃ¼zlerce telefon konuÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±nlayan kulaklarÄ±ma kadar gelirdi.

Ãœzerinde 'T.C. HÃ¼kÃ¼meti' yazan kurÅŸun kalemleri, silgileri ve kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ±, sadece resmÃ® hizmetlerde, Ã¢deta okÅŸar gibi incitmemeye Ã§alÄ±ÅŸarak kullanÄ±rdÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±m devlet malÄ±na ellerini dahi sÃ¼remezlerdi. PlakalarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± ve siyah renkli resmÃ® arabalara bir defa dahi binmediler. YÃ¼zlerine bakmaya kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±m Mustafam ve Elifim, bir saat daha az uyuyup belediye otobÃ¼sleri ve okul servisleriyle okula gittikleri esnada, bendeniz mÃ¼steÅŸarlÄ±k ve bakanlÄ±k yapÄ±yordum. BÄ±rakÄ±nÄ±z eÅŸime araba tahsis etmeyi, evde devletin personelini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±; idarecilik ve siyaset hayatÄ±mda lojmanda oturmadÄ±m. Koruma gÃ¶revlisi de kullanmadÄ±m. ArabamÄ±n Ã¶nÃ¼nde ve arkasÄ±nda fiyakalÄ± eskortlar hiÃ§ bulunmadÄ±.

MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!...

*

YaptÄ±ÄŸÄ±m enayiliklerin haddi hesabÄ± yoktur... MeselÃ¢, bendeniz milletvekiliyken -birkaÃ§ zarurÃ® toplantÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda- Meclis lokantasÄ±nda yemek yemezdim. Zira, burada Ã§alÄ±ÅŸanlar kamu personeliydi ve Ã§ok ucuz olan yemekler milletin kesesinden sÃ¼bvanse ediliyordu. Sonra, Ã§ok beÄŸendiÄŸim halde, aynÄ± gerekÃ§elerle TBMM SigarasÄ± da iÃ§medim. Ceplerim ÅŸÄ±kÄ±r ÅŸÄ±kÄ±r metal jetonlarla dolu olarak dolaÅŸÄ±r, Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimi kulisteki ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlarla yapardÄ±m. O zaman 'beleÅŸ' cep telefonlarÄ±mÄ±z da yoktu.

HiÃ§bir hediyeyi kabul etmez; ya reddeder veya demirbaÅŸa kaydettirerek devlete intikal ettirirdim. YÄ±llarca Ã¼st yÃ¶neticilik, mÃ¼steÅŸarlÄ±k, bakanlÄ±k yaptÄ±m; hÃ¢len evimde bu dÃ¶nemlere ait -bronz plaketler dÄ±ÅŸÄ±ndatek bir hatÄ±ra eÅŸya gÃ¶remezsiniz.

Benim anladÄ±ÄŸÄ±m mÃ¢nÃ¢da siyasete 'Zengin girilir, fakir Ã§Ä±kÄ±lÄ±r'. Biz enayiler, devlet hizmetini ve siyaseti bÃ¶yle anlÄ±yoruz. SiyasÃ® hayatÄ±mda Ã¶nÃ¼me Ã§Ä±kan yÃ¼zlerce fÄ±rsatÄ± teperek mal mÃ¼lk edinmedim. BilÃ¢kis, ANAP'taki Genel BaÅŸkanlÄ±k mÃ¼cadelesinde, Bond Ã§antalarda getirilen paralarÄ± reddederek, eÅŸimin SSK kredisiyle aldÄ±ÄŸÄ± Oran'daki daireyi; YDP'nin kuruluÅŸunda da babamdan kalan Malatya'daki ev ile dedemden kalan Gaziantep'teki evin bana dÃ¼ÅŸen hisselerini harcadÄ±m.

Bu arada, eÅŸimin uzmanlÄ±ÄŸÄ±yla ve alÄ±nteriyle hak ettiÄŸi 'VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼' olarak tayin kararnamesini, nasÄ±l engellediÄŸimi de unutmayayÄ±m.

Sadece bununla kalsa neyse... ANAP dÃ¶neminde, ÅŸiddetle muhalefetime raÄŸmen Ã§Ä±karÄ±lan 'kÄ±yak emekliliÄŸi' reddedip tek maaÅŸa devam ettim. Bu haksÄ±z uygulama hÃ¢len devam ediyor. BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ±'yken, milletvekili maaÅŸlarÄ±nÄ±n buna gÃ¶re ayarlanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek kendim iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yapmadÄ±m ve Ã¼Ã§ yÄ±l mÃ¼ddetle emrimdeki daire baÅŸkanlarÄ±ndan bile daha az maaÅŸ aldÄ±m.

MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!...

*

Åžimdi 70'ine merdiven dayadÄ±m. HÃ¢lÃ¢ kirada oturuyorum. Kendime ait tek mÃ¼lkÃ¼m kitaplarÄ±m... Yani, sizin anlayacaÄŸÄ±nÄ±z, gerÃ§ek anlamda 'Dikili aÄŸacÄ±m dahi yok'. Hizmet hayatÄ±m boyunca, muhatabÄ±mÄ±n bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lerek dinlediÄŸi, 'Bu fukara millete ben bu masrafÄ± hiÃ§ yaptÄ±rÄ±r mÄ±yÄ±m?' lÃ¢fÄ±m vardÄ±.

Sevgili okuyucularÄ±m, bu yazdÄ±klarÄ±mÄ± okuyup da sakÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlardan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸumu sanmayÄ±nÄ±z. Enayilik Ã¶ylesine iÃ§ime iÅŸlemiÅŸ ki geriye dÃ¶nmek mÃ¼mkÃ¼n olabilse gene aynÄ±sÄ±nÄ± yapardÄ±m.

Beni bÃ¼tÃ¼n 'enayiliÄŸime' raÄŸmen kimseye muhtaÃ§ etmeyen YÃ¼ce AllahÄ±ma hamd ediyorum.





Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ..Hasan Celal GÃ¼zel...

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