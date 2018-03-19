Rus petrol şirketinden IKBY'ye 2,1 milyar dolarlık ödeme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rus petrol şirketi Rosneft’in, petrol tedarikine yönelik yapılan anlaşma kapsamında geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yaptığı bildirildi.
Rosneft’ten yapılan açıklamada, IKBY’ye 2017 boyunca toplam 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yapıldığı belirtildi.
Ödemenin, IKBY ile yapılan petrol tedariki anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ödemenin ruble karşılığının da 122 milyar düzeyinde olduğu kaydedildi.
Rosneft’ten bir süre önce yapılan açıklamada, IKBY ile Kuzey Irak'taki 5 blokta petrol keşfine başlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Rosneft ayrıca IKBY’den petrol alınmasına yönelik bir anlaşma yapmış ancak Irak merkezi yönetimi söz konusu anlaşmaların geçersiz olduğunu duyurmuştu.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Ekim 2017’de yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, aralarında Kerkük’ün de bulunduğu 9 petrol sahasının ihalesine Rus şirketlerini davet ettiğini belirterek, “Ayrıca Kerkük-Ceyhan arasında planlanan ana petrol hattının inşası için de davet aldık.” demişti.
ÖSO, Afrin'de yağmaya karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiğini ve yaptırımlara devam edeceğini açıkladı
Rus petrol şirketi Rosneft'in 2017'de IKBY'ye 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yaptığı açıklandı
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladı
Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların detaylı bir şekilde soruşturulacağını duyurdu
Suriye'de rejim güçleri, abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine gece saatlerinde klor gazlı kimyasal saldırı düzenledi
İngiltere’de tesisatçı olarak çalışan, sonra da Suriye’ye giderek YPG/PKK’ya katılan İngiliz terörist Anna Campbell, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürüldü
Avrupa Birliği yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "AB, Rusya'nın, İngiltere ve uluslararası toplumun konuya ilişkin sorularını acilen cevaplamasını bekliyor." vurgusu yapıldı
Hollanda'da yerel seçimlere hazırlanan başörtülü aday Ugbaad Kilincci'ye, seçim kampanyası sırasında ırkçı saldırıda bulunulmasının ardından Kilincci, kampanyaya son vermek zorunda kaldı
Güney Kıbrıs Rum Kesimi lidersi Anastasiadis yaptığı açıklamada, gaz araştırma konusunun müzakere masasının konusu olmadığını ve Türkiye'nin kışkırtıcı hareketlerden uzak durması gerektiğini söyledi
Macaristan’ın Astana Büyükelçisi Barani, “Hükümetimiz Türk devletleriyle iş birliğini derinleştirme siyasetine devam ediyor. Ülkemizin gözlemci statüsüyle ilgili son kararın alınması için Türk Dili Konuşan Devletler Konseyi Devlet Başkanları Zirvesini bekliyoruz" dedi
Rusya'da dün gerçekleşen başkanlık seçimlerinde sandıkların neredeyse tamamı açılırken Komünist Partisi'nin başkan adayı seçimi "kirli" olarak tanımladı
IKBY Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin peşmerge ve memur maaşlarını gönderdiğini açıkladı
Özgür Suriye Ordusu sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta Esed güçlerine ait bir uçağı Şam'da düşürdüğünü iddia etti
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı mektuplarda ülke yönetimini eleştirdi
Türkmenistan'da MoneyGram yapan tek ofisin Senagat bankasının Garagum bankası ile birleşmesi sonrası kapandığı bildirildi.
Dünyada 2017 yılı itibarıyla 60 yaş ve üstü 962 milyon kişi yaşıyor. Bu rakamın 2050'de yaklaşık 2,1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor