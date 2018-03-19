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Rus petrol şirketinden IKBY'ye 2,1 milyar dolarlık ödeme
Rus petrol şirketinden IKBY'ye 2,1 milyar dolarlık ödeme

Rus petrol şirketi Rosneft'in 2017'de IKBY'ye 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yaptığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus petrol şirketi Rosneft’in, petrol tedarikine yönelik yapılan anlaşma kapsamında geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yaptığı bildirildi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, IKBY’ye 2017 boyunca toplam 2,1 milyar dolarlık ön ödeme yapıldığı belirtildi.

Ödemenin, IKBY ile yapılan petrol tedariki anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ödemenin ruble karşılığının da 122 milyar düzeyinde olduğu kaydedildi.

Rosneft’ten bir süre önce yapılan açıklamada, IKBY ile Kuzey Irak'taki 5 blokta petrol keşfine başlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Rosneft ayrıca IKBY’den petrol alınmasına yönelik bir anlaşma yapmış ancak Irak merkezi yönetimi söz konusu anlaşmaların geçersiz olduğunu duyurmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Ekim 2017’de yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, aralarında Kerkük’ün de bulunduğu 9 petrol sahasının ihalesine Rus şirketlerini davet ettiğini belirterek, “Ayrıca Kerkük-Ceyhan arasında planlanan ana petrol hattının inşası için de davet aldık.” demişti.

 



İlgili Konular Rosneft IKBY petrol
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