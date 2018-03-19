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18:15, 19 Mart 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
18:00, 19 Mart 2018 Pazartesi

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Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m
Ã–SO'dan Afrin'de yaÄŸma suÃ§u iÅŸleyen Ã¼yelerine yaptÄ±rÄ±m

Ã–SO, Afrin'de yaÄŸmaya karÄ±ÅŸan iki mensubuyla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini ve yaptÄ±rÄ±mlara devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO),Â Afrin'deÂ yaÄŸmaya karÄ±ÅŸanÂ iki mensubuyla iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini veÂ yaptÄ±rÄ±mlaraÂ devam edeceÄŸini duyurdu.

Ã–SO bileÅŸenlerinden "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Kolordu'dan" yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin ilÃ§e merkezinde yaÄŸmalama suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸan iki mensubunun Ã–SO ile iliÅŸkisinin kesildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, yaÄŸmaya karÄ±ÅŸanlara yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam edeceÄŸi ve Ã–SO ile iliÅŸkilerinin kesileceÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã–SO'dan, Afrin'deki sivillerin ve mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

AÃ§Ä±klamada, Afrin ilÃ§e merkezinde yaÄŸmaya karÄ±ÅŸan Ã–SO unsurlarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± ve maÄŸdur edilenlerin haklarÄ±nÄ±n iade edilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°lÃ§e merkezindeki gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan kontrol noktalarÄ±na daha fazla takviye yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ilÃ§e merkezindeki resmi dairelerin de korunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ã–NLEMLER GÃ–RÃœÅžÃœLÃœYOR

Ã–te yandan, ilÃ§e merkezinde, Ã–SO gruplarÄ±nÄ±n komutanlarÄ±, kentte sivillere ait mallarÄ±n rÄ±zalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmamasÄ± iÃ§in tedbir alacak. Bu kapsamda ilÃ§e merkezinin Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda, kontrol noktalarÄ± kurulacak.

Konuya iliÅŸkin gruplar arasÄ±nda toplantÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular Ã–SO Afrin Suriye
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