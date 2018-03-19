18:21, 19 Mart 2018 Pazartesi

Hırvatistan'da eriyen karlarla sel korkusu başladı





Hırvatistan'da Sava Nehrinin taşması sonucu sel meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hırvatistan'ın orta kesiminde bulunan Jasenovac'da Sava Nehrinin taşması sonucu sel meydana geldi. Son 50 yılda en yüksek seviyesine ulaşan Sava'nın, normal seviyesinden yaklaşık 10 metre yükseldiği bildirildi. Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimeye başlaması sonucu meydana gelen sel bölgesi Jasenovac'a gelen Hırvat askerler güvenlik önlemleri aldı.

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