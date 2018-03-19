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Telefonda Erdoğan Putin zirvesi
Telefonda Erdoğan Putin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

Erdoğan'ın, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik ettiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye değinildi.

Görüşmede, Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti. 



İlgili Konular Üçlü Zirve putin Erdoğan
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