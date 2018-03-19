19:12, 19 Mart 2018 Pazartesi

Telefonda Erdoğan Putin zirvesi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Erdoğan'ın, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik ettiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye değinildi. Görüşmede, Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

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