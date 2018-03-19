19:51, 19 Mart 2018 Pazartesi

Sığınmacıya yardım eden rehbere hapis istemi





Nijeryalı hamile bir sığınmacı kadın ve ailesine yardım eden rehber hakkında 'göç yasalarını ihlal etmek' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sığınmacı aileyi arabasına alan rehber için 5 yıl hapis cezası isteniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransız savcıları, Nijeryalı hamile bir kadın ve ailesini aracına alan bir rehber hakkında 5 yıl hapis istemiyle soruşturma başlattı. İtalya haber ajansı ANSA'nın bir insani yardım kuruluşuna dayandırdığı haberine göre, Fransa Alpleri'nde hamile bir sığınmacı kadın ve ailesine yardım eden rehber hakkında soruşturma açıldı. Nijeryalı 8 aylık hamile bir kadın, eşi ve 2 ile 4 yaşlarındaki çocukları, 10 Mart'ta İtalya-Fransa sınırını geçmeye çalışırken, Fransa'nın Montgenevre bölgesinde bir rehbere rastladı. Sığınmacı aileyi arabasına alan rehber, aileyi yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Briançon yakınındaki bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Fransız polisi, yolda aracı durdurarak sığınmacı aileyi ve rehberi gözaltına aldı. Fransız savcıları, "göç yasalarını ihlal ettiği" suçlamasıyla rehber hakkında soruşturma başlattı. Sığınmacı aileyi arabasına alan rehber için 5 yıl hapis cezası isteniyor. Öte yandan hamile sığınmacı kadının ambulansla götürüldüğü hastanede doğum yaptığı belirtildi.

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