19:55, 19 Mart 2018 Pazartesi

AGİT'ten Rusya'ya eleştiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Rusya’da düzenlenen başkanlık seçiminin, rekabetten yoksun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “Seçim şeffaf ancak son derece kontrollü bir atmosferde yapıldı.” dedi.

Link, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’da gerçekleştirilen ve Vladimir Putin’in resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,69’luk oy oranıyla kazandığı başkanlık seçimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin teknik ve organizasyon kısmının başarılı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Link, “Rus yetkililerle iş birliğimiz açık, profesyonel ve güvenilirdi.” diye konuştu.

Rekabet konusunda ise seçimde eksikler yaşandığını anlatan Link, “Burada gördüğümüz gibi gerçek bir rekabetin olmadığı seçim, tam anlamıyla bir seçim sayılmaz. Ayrıca bazı temel ifade özgürlükleri üzerinde de kısıtlamalar gözlemledik. Seçim şeffaf ancak son derece kontrollü bir atmosferde yapıldı.” ifadelerini kullandı.

AGİT temsilcileri Rusya genelinde 600 seçim noktasında görev yaparken, örgütün seçime ilişkin nihai raporunu iki ay içerisinde tamamlaması bekleniyor.