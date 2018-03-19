20:56, 19 Mart 2018 Pazartesi

Salih Müslim dosyası kapatıldı





Prag savcılığı, Salih Müslim'in Türkiye’ye iadesine ilişkin süreci durdurarak, dosyanın kapatıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çekya'da Prag savcılığı, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye’ye iadesine ilişkin sürecin durdurulduğunu ve dosyanın kapatıldığını duyurdu. Prag savcılığından yapılan açıklamada, Müslim’in artık Çekya sınırları içerisinde bulunmadığı ve Çekya toprakları dışındaki yerlerin Çek egemenliği altında olmadığı kaydedildi. Açıklamada, Müslim’in iadesine ilişkin sürecin durdurulduğu ve konuya ilişkin dosyanın kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin terör örgütü eski eş başkanı Müslim’in geçici tutukluluk ve iadesini görüldüğü ülkelerden talep edebileceği belirtildi. PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim geçen ay Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınmış, Türkiye’nin 40 günlük geçici tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı Prag Şehir Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.