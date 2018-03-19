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Trump, Venezuela'nın dijital para birimini yasakladı
Trump, Venezuela'nın dijital para birimini yasakladı

ABD Başkanı Trump, Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararname imzaladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasakladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, bu ülkeye yönelik yaptırımları genişleten bir kararname imzaladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle ABD yaptırımlarını delme girişimininde bulunduğu ifade edilen kararnamede, "Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler, Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasağın hem gerçek hem tüzel kişileri kapsadığı vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığının yasağın etkili şekilde uygulanması için gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

YASAK ÖN SATIŞLARIN SON GÜNÜNDE GELDİ

ABD Başkanı Trump'ın yasak kararının, Venezuela'nın "petro" adını verdiği dijital para birimine yönelik ön satışların son gününde gelmesi dikkati çekti.

Venezuela, ABD'nin uyguladığı mali yaptırımları aşmak ve sıkıntıdaki ekonomisini canlandırmak üzere "petro"yu 20 Şubat'ta bir ay sürecek ön satış süreciyle piyasaya çıkarmıştı.

Toplamda 100 milyon petro basılacağını açıklayan Maduro yönetimi, bunun 38,4 milyonluk bölümünü birim başına 60 dolardan ön satışa sunmuştu. 19 Mart'a kadar devam edecek ön satışların ardından 20 Mart'tan 44 milyon petronun daha aynı referans fiyatıyla piyasaya sürüleceği bildirilmişti.

Para biriminin düzenlenmesinden sorumlu organ olan Venezuela Kur ve İlgili Faaliyetler Başmüfettişliğinin 17,6 milyon petroyu kontrol amacıyla elinde bulunduracağı açıklanmıştı.

 



İlgili Konular trump Venezuela dijital para
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