22:53, 19 Mart 2018 Pazartesi

Suriye sınırında 17 terörist etkisiz hale getirildi





Şanlıurfa'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden nöbet tutan askerlere roketli taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere roket atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca obüslerle anında misliyle karşılık verilen olayda, 10'u yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan, gün içerisinde aynı noktadan bir kez daha taciz ateşi gerçekleştirilmiş, askerlerin karşılık vermesi sonucu bir terörist ölü ele geçirilmişti.

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