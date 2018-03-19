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Duma'da 1'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti
Duma'da 1'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rejimin helikopterle Duma ilçesine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejime ait askeri bir helikopter, Duma ilçesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Saldırıda 1'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma, rejim ve Rusya'nın Duma'da gün boyu devam eden saldırılarında çok sayıda fosfor bombası kullandığını aktardı.

Rejim ve destekçisi Rusya'nın Doğu Guta'da bulunan Ayn Terma, Haresta ve Arbin'e yönelik saldırılarında toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Esed rejimi, dün gece saatlerinde Duma ilçesine klor gazlı saldırı düzenlemişti. Gazdan etkilenen olmazken rejim ve Rusya'nın bölgeye yönelik son iki gündeki saldırılarında Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4 ve Arbin'de 1 sivil yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

  BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.



İlgili Konular Suriye Doğu Guta esed
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