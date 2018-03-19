23:18, 19 Mart 2018 Pazartesi

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem





İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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