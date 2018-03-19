23:25, 19 Mart 2018 Pazartesi

İsrail, Filistinlileri evlerini yıkmaya zorluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail, Kudüs'te Filistinli bir aileyi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendi evini yıkmaya zorluyor.

Filistinli Faysal Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki İsrail belediyesinin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 14 Ocak'ta evini kendisinin yıkmasının istendiği ihtar yazısı gönderdiğini ifade ederek, yıkımın yetkililerce yapılması durumunda masraflarını karşılamakla tehdit edildiğini söyledi.

Evin inşaatının henüz tamamlanmamasına rağmen eşi ve dört çocuğuyla ikamet etmeye başladıklarını anlatan Cuma, yıkım işlemi için belediyenin yaklaşık 20 bin 290 dolar para talep ettiğini kaydetti.

İsrail'in ihlallerini takip eden Vadi Helva Bilgi Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli İshak eş-Şuveyki'nin Silvan Mahallesi'ndeki evine "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı çıkardığı, Şuveyki'nin yetkililerin istediği 17 bin dolara varan meblağı ödememek için evini, kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Arazi Araştırmaları Merkezinin son dönemde yayınladığı rapora göre, İsrail 1967'den bu yana işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 5 bin yapıyı yıktı.