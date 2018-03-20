Trump, Duterte'ye özendi

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ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucuyla mücadelenin ülkedeki en önemli konulardan olduğunu belirterek, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsar." dedi.
ABD Başkanı Trump'ın, New Hampshire eyaletinde düzenlenen uyuşturucu karşıtı etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucu tacirlerine sert mesajlar gönderdi.
Kendi başkanlığında ABD'nin en önemli önceliklerinden birinin "uyuşturucuyla mücadele" olduğunu vurgulayan Trump, uyuşturucu tacirlerinin binlerce insanın hayatına neden olduğuna işaret etti.
Trump, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsıyor." değerlendirmesini yaptı.
Salonda bulunanlar tarafından alkış alan bu sözlerinin altını çizen Trump, bu konuda ciddi oldukları mesajını verdi.
Uyuşturucuyla mücadeleyi "çok zor bir sorunun çözümü için çalışmak" şeklinde niteleyen Trump, bugüne kadar yeterince sert tedbirler alınmadığı için sorunun çözümüne yönelik bir adım atılamadığını savundu. ABD'nin henüz bu tür idam cezasına hazır olmadığını bildiğini söyleyen Trump, bu süreçte konuyla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini ve tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.
Trump'ın uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sözleri, Filipinler'in sıradışı Devlet Başkanı Duterte'nin ülkesindeki uyuşturucu tacirlerine yönelik sözlerini ve tavırlarını hatırlattı.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 2016'da devlet başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, silahı olan halktan, adalete karşı koyan uyuşturucu kaçakçılarını öldürmelerini istemişti. Ülkede işlenen suçlara karşı verdiği kanlı savaşta kendisine yardımcı olan Filipinlilerin ödüllendirileceğini dile getiren Duterte, her uyuşturucu baronu için 5 milyon peso (yaklaşık 320 bin lira) ödül vadetmişti.
Trump'ın özellikle ağır suçlara bulaşmış bazı uyuşturucu tacirlerini hedef alan sözleriyle eş zamanlı olarak Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Belirli durumlarda ABD Adalet Bakanlığının uyuşturucu tacirlerine idam isteyebileceğine yer verilen açıklama, ABD yönetiminin "uyuşturucu tacirlerine ölüm cezası" isteyebileceğini dile getiren ilk resmi açıklama olarak kayıtlara geçti.
Seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri "uyuşturucuyla ve uyuşturucu ilaçların aşırı kullanımıyla mücadele" olan Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu alanda birçok karara imza atmıştı.
Özellikle Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giriş yapan uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için sınıra duvar örülmesi de dahil birçok karar alan Trump, Demokratlar tarafından "sorunun kaynağına inmeden çözüm aramakla" suçlanıyor.
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