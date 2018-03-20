Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hani ilÃ§esine baÄŸlÄ± TopÃ§ular Karakolu'ndan DiyarbakÄ±r yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ uzman Ã§avuÅŸa ait sivilÂ araca, bugÃ¼n akÅŸam saatlerine doÄŸru PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ilk ateÅŸle birlikte araÃ§taki uzman Ã§avuÅŸ ileÂ bir sivil, olay yerinde ÅŸehit oldu.
Silah sesleri Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kaÃ§an terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon baÅŸlattÄ±.
VALÄ°LÄ°K: UZMAN ERBAÅž VE GÃ–NÃœLLÃœ KORUCU ÅžEHÄ°T
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Hani ilÃ§esinde,Â PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan sivil araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:
"DiyarbakÄ±r ili Hani ilÃ§esi ile TopÃ§ular karayolu Åžekale Tepe bÃ¶lgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 gÃ¼nÃ¼ saat 15.05 sÄ±ralarÄ±nda bir grup terÃ¶rist tarafÄ±ndan ateÅŸ edilmesi sonucunda, bir uzman erbaÅŸ ile bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu elim olayda ÅŸehit olan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, deÄŸerli ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na, silah arkadaÅŸlarÄ± ile YÃ¼ce TÃ¼rk Milletine baÅŸsaÄŸÄ±lÄ± ve sabÄ±r dileriz."
Åžehit uzman erbaÅŸ ile gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu iÃ§in yarÄ±n DiyarbakÄ±r'da uÄŸurlama tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžEHÄ°T Ã‡AKMAK'IN ACI HABERÄ° BABA OCAÄžINA ULAÅžTI
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sergen Ã‡akmak'Ä±n acÄ± haberi Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. ÅžehadetÂ haberini alan anne ÃœmmÃ¼han Ã‡akmak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.Â
BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ileÂ DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde girilen Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Sergen Ã‡akmak'Ä±n ÅŸehadetÂ haberi, Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. Åžehidin annesi ÃœmmÃ¼han Ã‡akmak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulurken, acÄ± haberi veren askerler ve komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan teselli edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡akmak'Ä±n biriÂ kÄ±z 3 kardeÅŸ olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Abisinin de subay olarak TSK'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± komÅŸularÄ±nca ifade edildi.
Sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf paylaÅŸan ÅŸehit Ã‡akmak'Ä±n, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "Az kaldÄ±, elbet bir gÃ¼n, az kaldÄ±. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat Ã§ekti.Â
Åžehit Ã‡akmak iÃ§in cenaze tÃ¶reninin aileyle yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra, Ä°zmir'de mi yoksa memleketleri Salihli'de mi topraÄŸa verileceÄŸi netlik kazanacak.Â Â
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu belirtilen sivil araca PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da, uzman Ã§avuÅŸ ile araÃ§taki bir sivil ÅŸehit oldu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diÄŸer mÃ¼ttefiklerinize sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmez." dedi.
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 12-19 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 21 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu
Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara GÃ¼ven Hastanesinde vefat ettiÄŸi bildirildi. Hasan Celal GÃ¼zel kimdir?
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bÃ¶lgelerindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava destekli operasyonda biri saÄŸ 5 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.