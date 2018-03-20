00:55, 20 Mart 2018 SalÄ±

Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hani ilÃ§esine baÄŸlÄ± TopÃ§ular Karakolu'ndan DiyarbakÄ±r yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ uzman Ã§avuÅŸa ait sivilÂ araca, bugÃ¼n akÅŸam saatlerine doÄŸru PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ilk ateÅŸle birlikte araÃ§taki uzman Ã§avuÅŸ ileÂ bir sivil, olay yerinde ÅŸehit oldu.



Silah sesleri Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kaÃ§an terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon baÅŸlattÄ±.

VALÄ°LÄ°K: UZMAN ERBAÅž VE GÃ–NÃœLLÃœ KORUCU ÅžEHÄ°T

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Hani ilÃ§esinde,Â PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan sivil araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:



"DiyarbakÄ±r ili Hani ilÃ§esi ile TopÃ§ular karayolu Åžekale Tepe bÃ¶lgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 gÃ¼nÃ¼ saat 15.05 sÄ±ralarÄ±nda bir grup terÃ¶rist tarafÄ±ndan ateÅŸ edilmesi sonucunda, bir uzman erbaÅŸ ile bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu elim olayda ÅŸehit olan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, deÄŸerli ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na, silah arkadaÅŸlarÄ± ile YÃ¼ce TÃ¼rk Milletine baÅŸsaÄŸÄ±lÄ± ve sabÄ±r dileriz."



Åžehit uzman erbaÅŸ ile gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu iÃ§in yarÄ±n DiyarbakÄ±r'da uÄŸurlama tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžEHÄ°T Ã‡AKMAK'IN ACI HABERÄ° BABA OCAÄžINA ULAÅžTI

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sergen Ã‡akmak'Ä±n acÄ± haberi Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. ÅžehadetÂ haberini alan anne ÃœmmÃ¼han Ã‡akmak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.Â



BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ileÂ DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde girilen Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Sergen Ã‡akmak'Ä±n ÅŸehadetÂ haberi, Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. Åžehidin annesi ÃœmmÃ¼han Ã‡akmak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulurken, acÄ± haberi veren askerler ve komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan teselli edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡akmak'Ä±n biriÂ kÄ±z 3 kardeÅŸ olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Abisinin de subay olarak TSK'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± komÅŸularÄ±nca ifade edildi.



Sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf paylaÅŸan ÅŸehit Ã‡akmak'Ä±n, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "Az kaldÄ±, elbet bir gÃ¼n, az kaldÄ±. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat Ã§ekti.Â



Åžehit Ã‡akmak iÃ§in cenaze tÃ¶reninin aileyle yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra, Ä°zmir'de mi yoksa memleketleri Salihli'de mi topraÄŸa verileceÄŸi netlik kazanacak.Â Â