Senegal Cumhurbaşkanı soruşturma istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya'nın başkenti Madrid'de, seyyar satıcı iki Senegal vatandaşının polis müdahalesiyle yaşamını yitirdiği iddiası iki ülke arasında gerilime yol açtı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena'dan şüpheli ölümler konusunda soruşturma açmasını istedi.
Sall ayrıca, özel bir temsilcisini de İspanya makamlarıyla konuya görüşmek ve maktullerin ailelerine destek olmak üzere Madrid'e gönderdi.
İspanya'daki Senegal Diasporası Başkanı Souleymane Alioune Diallo, "Avrupa'da yaşayan çok sayıda Senegalli var ve birçoğu şiddete maruz kalıyor." dedi.
Kendilerini muhatap alacak bir merci bulamadıklarından yakınan Diallo, "Şu ana kadar soruşturma açılan herhangi bir polis yok." dedi.
Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid’de polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından diğer bir seyyar satıcı Hüseyin Mbaye de cuma günü hayatını kaybetmişti.
İspanya basını, polisin Hüseyin Mbaye'nin ölümüyle ilgisi bulunmadığını ileri sürerken, uluslararası basın Mbaye'nin katıldığı protestolarda polisin ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini yazıyor.
Görgü tanıkları Ndiaye'nin polis tarafından dövüldüğünü bu yüzden kalp krizi geçirdiğini iddia ediyor.
Senegalli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Madrid’de olaya şahit olan Senegallilerin, Ndiaye’nin uğradığı saldırıyı ırkçı bir saldırı olarak tanımladıklarını vurguladı.
Perşembe günkü olaydan sonra Senegal Dışişleri Bakanı Sıddik Kaba, İspanya'nın Dakar Büyükelçisi Alberto Virella'yı dışişleri konutuna çağırarak sözlü nota vermişti.
Olayın duyulmasının ardından başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş ve polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı. Tekrar toplanan binlerce Senegalli hep bir ağızdan Arapça ve yerel dilleri Wolofça dualarla tepkilerini dile getirmişti.
Tansiyonun artmasıyla Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Fransadaki gezisini iptal edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.
Resmi rakamlara göre İspanya’da yaklaşık 64 bin Senegalli yaşıyor.
İtalya'da da aralık ayında aşırı sağcı Casa Pound grubuna üye Gianluca Casseri adlı kişi Floransa kentindeki pazar yerinde silahla 2 Senegalli'yi öldürmüş, 1 Senegalliyi yaralamıştı.
Bilim kurgu romanları da yazan ırkçı Casseri, Senegalli satıcıları öldürdükten sonra bir otoparkta intihar etmişti.
Uzmanlar, son dönemde Avrupa'da çoğu ülkede yönetimin aşırı sağcı politikalara kayması nedeniyle ırkçı saldırıların ve İslamofobinin arttığını belirtiyor.
Senegalli iki seyyar satıcının Madrid'de hayatını kaybetmesinde polisin rolü olduğu iddiaları iki ülke arasında krize neden oldu. Senegal Cumhurbaşkanı Sall, İspanya'dan, şüpheli iki ölümle ilgili soruşturma açılmasını istedi.
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