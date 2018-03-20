09:14, 20 Mart 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak.

- ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "101 Ä°lÃ§eye DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ± ile doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reninde bulunacak.

(Ankara/11.30/14.00)Â

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Lsotho DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BakanÄ± Lesego Makgothiâ€™yi kabul edecek.

(TBMM/15.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak.

(TBMM/11.15/13.30)Â

4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, SÄ±rbistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ticaret ve TelekomÃ¼nikasyon BakanÄ± Rasim Ljajic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TuÌˆrkiye-SÄ±rbistan KEK 3. DoÌˆnem ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Belgrad)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.

(Ulanbator)Â

3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi ReformlarÄ± ile BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele BÃ¶lge DeÄŸerlendirme toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.00/14.00)

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ ile Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Konferans Salonu'nda "SaraÃ§oÄŸlu Projesi TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)

5- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ferko Ilgaz Mountain Resort Hotel'de bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere verilecek yemeÄŸe iÅŸtirak edecek.

(Kastamonu/20.00)Â

6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Konya TarÄ±m FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

(Konya/12.00)Â

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.

- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.

(TBMM/15.00/15.30)Â

EKONOMÄ°

1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, 6. UluslararasÄ± Katar TarÄ±m FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.

(Katar)Â

2- TÃœÄ°K, mart ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ile ÅŸubat ayÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retici fiyat endeksini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, 2 ve 10 yÄ±l vadeli iki devlet tahvili ihalesi dÃ¼zenleyecek.

(Ankara)

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/14.00)Â



2- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Washington)Â

GÃœNCEL

1- Eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in cenazesi, TBMM'de ve HacÄ± Bayram Camisi'nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renlerin ardÄ±ndan GÃ¶lbaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

(Ankara/11.00/13.03)

2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Diyanet VakfÄ± Kocatepe Konferans Salonu'nda "YaÅŸlÄ±lar HaftasÄ± ve Ã‡anakkaleâ€™yi Anma" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/14.00)

3- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã‡ekmekÃ¶y KÄ±ÅŸlasÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 2'si tutuklu 3 sanÄ±ÄŸÄ±n Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe giriÅŸimi davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

- ÅžÄ±rnak'taki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen dÃ¶nemin 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Abdullah Baysar'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 20'si tutuklu 427 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde sÃ¼recek.

(Adana/09.30)

- Mersin'de darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ve dÃ¶nemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz BÃ¶lge KomutanÄ± tuÄŸamiral Nejat Atilla Demirhan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Mersin/10.00)Â

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Ä°srail'in Maccabi FOX takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.45)

2- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Almanya'nÄ±n Bayern MÃ¼nih takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

(Ä°stanbul/20.45)

3- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Almanya'nÄ±n SSC Palmberg takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/19.00)

4- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ziraat BankasÄ±, Ä°talya'nÄ±n Calzedonia takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ankara/19.00)Â

5- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde antrenman yapacak.

(Ä°stanbul/18.00)Â

6- Voleybol Erkekler 1. Lig final etabÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± baÅŸlayacak ve ilk gÃ¼n Tokat Belediyesi Plevne-TFL Altekma ile Arhavi Belediyespor-Solhanspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Mersin/14.00/16.00)Â

7- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta, Ã‡anakkale Dardanelspor-Yomraspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.

(Ã‡anakkale/15.00)