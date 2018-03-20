DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:44, 20 Mart 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
09:39, 20 Mart 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon
Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon

PKK'ya yÃ¶nelik nevruz Ã¶ncesi Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 19 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelikÂ nevruzÂ Ã¶ncesi kent genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 16 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kentte PKK adÄ±na faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamalarÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen Devrimci GenÃ§lik Hareketi (DGH) yapÄ±lanmasÄ±na mensup zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

SÃ¶z konusu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶zel harekat polisinin desteÄŸiyle 8 ilÃ§ede 19 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, 16 zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â 

Bu adreslerde yapÄ±lan aramalarda ise Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi.Â 

ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°STANBUL'DA SUÃ‡ Ã–RGÃœTÃœNE OPERASYONÂ 

Ä°stanbul'da suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda, 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â 

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, "HacÄ±sÃ¼leymanoÄŸullarÄ±" olarak bilinen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 25 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.Â 

Operasyonda, 19 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tÃ¼feÄŸi, 188 mermi ele geÃ§irildi.

Firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.Â 



Ä°lgili Konular PKK operasyonu pkk
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Hasan Celal GÃ¼zel son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor
Hasan Celal GÃ¼zel son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

73 yaÅŸÄ±nda vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel iÃ§in Meclis'te dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'da katÄ±ldÄ±
TÃ¼rkAkÄ±m'da herhangi bir gecikme beklenmiyor
TÃ¼rkAkÄ±m'da herhangi bir gecikme beklenmiyor

Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndan sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± da beklemediklerini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 'nÃ¼kleer madde' aÃ§Ä±klamasÄ±
TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 'nÃ¼kleer madde' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ankara'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilen 1 kilo 441 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki maddenin "Kaliforniyum" olmadÄ±ÄŸÄ± ve radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸi belirtildi.
TerÃ¶rden kurtarÄ±lan Afrin'deki ailelere insani yardÄ±m
TerÃ¶rden kurtarÄ±lan Afrin'deki ailelere insani yardÄ±m

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerden kurtarÄ±lan Afrin merkez, Mabetli ilÃ§esi ve Kavkabah kÃ¶yÃ¼ne yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BAE'ye 'Suriye' tepkisi
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BAE'ye 'Suriye' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Nahyanâ€™Ä±n "TÃ¼rkiye'nin Arap Ã¼lkeleri iÃ§in tehdit teÅŸkil ettiÄŸine" dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamak ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon
Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon

PKK'ya yÃ¶nelik nevruz Ã¶ncesi Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 19 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil
Sivil araca PKK saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 1 sivil ÅŸehit

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu belirtilen sivil araca PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da, uzman Ã§avuÅŸ ile araÃ§taki bir sivil ÅŸehit oldu.
quot Rusya ile koordinasyon mÃ¼ttefiklere sÄ±rt dÃ¶nmek deÄŸil quot
"Rusya ile koordinasyon mÃ¼ttefiklere sÄ±rt dÃ¶nmek deÄŸil"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diÄŸer mÃ¼ttefiklerinize sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmez." dedi.
Merhum Hasan Celal GÃ¼zel'den 'BeytÃ¼lmal' dersi
Merhum Hasan Celal GÃ¼zel'den 'BeytÃ¼lmal' dersi

BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ildeki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 24 tutuklama
Ä°stanbul merkezli 4 ildeki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 24 tutuklama

Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÃ¼barek 'ÃœÃ§ aylar' baÅŸladÄ±
MÃ¼barek 'ÃœÃ§ aylar' baÅŸladÄ±

ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkistan Muhtar Cumhuriyeti 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±
TÃ¼rkistan Muhtar Cumhuriyeti 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
Åžehit Ã–mer Halisdemir'in katillerine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi
Åžehit Ã–mer Halisdemir'in katillerine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°brahim KalÄ±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸtu BÃ¶lgede kalacaÄŸÄ±z
Ä°brahim KalÄ±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸtu: BÃ¶lgede kalacaÄŸÄ±z

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da eylem yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist yakalandÄ±
Ä°stanbul'da eylem yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Haberler

Zap bÃ¶lgesinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±lara hava harekatÄ±
Zap bÃ¶lgesinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±lara hava harekatÄ±

BingÃ¶l'de 800 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
BingÃ¶l'de 800 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi

Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±

MehmetÃ§ik'ten PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine darbe
MehmetÃ§ik'ten PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine darbe

PKK'ya finans saÄŸlayan 14 kiÅŸi tutuklandÄ±
PKK'ya finans saÄŸlayan 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

YeÅŸil kategoride aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YeÅŸil kategoride aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžÄ±rnak'taki terÃ¶r operasyonunda 1 asker ÅŸehit
ÅžÄ±rnak'taki terÃ¶r operasyonunda 1 asker ÅŸehit






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 