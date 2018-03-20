Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon

Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelikÂ nevruzÂ Ã¶ncesi kent genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 16 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kentte PKK adÄ±na faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamalarÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen Devrimci GenÃ§lik Hareketi (DGH) yapÄ±lanmasÄ±na mensup zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
SÃ¶z konusu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶zel harekat polisinin desteÄŸiyle 8 ilÃ§ede 19 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, 16 zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â
Bu adreslerde yapÄ±lan aramalarda ise Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi.Â
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul'da suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda, 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, "HacÄ±sÃ¼leymanoÄŸullarÄ±" olarak bilinen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 25 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.Â
Operasyonda, 19 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tÃ¼feÄŸi, 188 mermi ele geÃ§irildi.
Firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.Â
73 yaÅŸÄ±nda vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel iÃ§in Meclis'te dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'da katÄ±ldÄ±
Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndan sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± da beklemediklerini sÃ¶yledi
Ankara'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilen 1 kilo 441 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki maddenin "Kaliforniyum" olmadÄ±ÄŸÄ± ve radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸi belirtildi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerden kurtarÄ±lan Afrin merkez, Mabetli ilÃ§esi ve Kavkabah kÃ¶yÃ¼ne yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Nahyanâ€™Ä±n "TÃ¼rkiye'nin Arap Ã¼lkeleri iÃ§in tehdit teÅŸkil ettiÄŸine" dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamak ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.
PKK'ya yÃ¶nelik nevruz Ã¶ncesi Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 19 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu belirtilen sivil araca PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da, uzman Ã§avuÅŸ ile araÃ§taki bir sivil ÅŸehit oldu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diÄŸer mÃ¼ttefiklerinize sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmez." dedi.
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi