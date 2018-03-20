Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi