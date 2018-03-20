09:56, 20 Mart 2018 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BAE'ye 'Suriye' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdullah bin Zayid Al Nahyan'Ä±n "TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in bir tehdit oluÅŸturduÄŸuna" dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamanÄ±n ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, Al Nahyanâ€™Ä±n "TÃ¼rkiye'nin Arap Ã¼lkeleri iÃ§in tehdit teÅŸkil ettiÄŸine" dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin bir soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.

Arap dÃ¼nyasÄ±yla mÃ¼stesna tarihi ve beÅŸeri baÄŸlarÄ± bulunan TÃ¼rkiyeâ€™nin Arap Ã¼lkelerinin huzur, gÃ¼venlik ve istikrarÄ±na atfettiÄŸi Ã¶nem ve KudÃ¼s baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ortak davalarÄ±na verdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸin herkesÃ§e bilindiÄŸine iÅŸaret eden Aksoy, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™nin siyasi birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na verdiÄŸi destek, bu Ã¼lkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ortaya koyduÄŸu Ã§abalar ve misafir ettiÄŸi 3,5 milyondan fazla Suriyeli kardeÅŸi iÃ§in Ã¼stlendiÄŸi sorumluluÄŸun da ortada olduÄŸunu vurguladÄ±.

"HER ÃœLKE ELÄ°NÄ° TAÅžIN ALTINA KOYMA Ä°RADESÄ°NÄ° GÃ–STERMELÄ°"

Aksoy, TSK'nÄ±n Afrin'e yÃ¶nelik operasyonunun ise TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik terÃ¶r tehdidini bertaraf etmek amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hal bÃ¶yleyken, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in bir tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamak ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Esasen bir sÃ¼redir tarihimize ve Arap dÃ¼nyasÄ±yla iliÅŸkilerimize yÃ¶nelik karalama niteliÄŸindeki beyanlarÄ±yla BAE yetkililerinin hangi Ã§evrelere hizmet etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± da gayet iyi bilinmektedir. BÃ¶lgenin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi kritik dÃ¶nemde yapÄ±lmasÄ± gereken, ortak bir kaderi paylaÅŸan dost ve kardeÅŸ halklar arasÄ±nda nifak tohumlarÄ± ekmek deÄŸil, bÃ¶lgesel sorunlarÄ±n dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde sahiplenilmesi ve her bir Ã¼lkenin bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyma iradesini gÃ¶stermesidir."