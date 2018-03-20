10:13, 20 Mart 2018 Salı

Türkmenistan'da gıda sıkıntısı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkmenistan'da gıda ürünleri eksikliği ve fiyatların artmasının sonucu olarak dükkânlarda zamanı geçmiş ürünlerin satılmaya başlandığı haber verildi.

Konuyu Radio Liberty Türkmen servisinin Aşkabat'taki kaynakları gündeme taşıdı. Radyo çalışanları, süresi dolmuş gıda maddelerinin çoğunun süt ve et ürünlerinden oluştuğunu belirterek, "Peynir, yoğurt ve krema gibi süresi dolmuş süt ürünleri satılmaktadır. Ancak satıcılar bu ürünlerin kullanım süresinin sona erdiğini müşterilerine söylememektedirler” dediler.

Diğer kaynaklar ise bazı Aşgabat mağazalarında kullanım süresi belirtilmemiş yiyeceklerin satılmakta olduğunu söylediler.

Yerel gözlemciler, bu tür ürünlerin ortaya çıkması ile ilgili etkenler olarak fiyatların artmasını, nüfusun çoğunluğunun satın alma gücünün azalmasını ve hükümetin tüketime sunulan ürünlerin kalite kontrolüne verdiği önemin eksikliğini gösteriyor.

Türkmenistan'da 2017 yılının Aralık ayından bu yana gıda ürünleri eksikliği ve fiyat artma sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Ülkede son birkaç aylarda ekmek ve süt ürünleri fiyatları yüzde yüz oranında artmıştı.