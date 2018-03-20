İlk kez uygulanacak YKS başvuruları yarın sona erecek

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona erecek.
Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.
Her bir oturum için 50'şer lira ücret ödenecek.
İnternet üzerinden başvurular yarın 23.59'da sona erecek
TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2018-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvuru yarın saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav ücretini ödemek için son gün 22 Mart Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.
2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "Geç başvuru günü" olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müraacat edebilecek.
Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuruların yarın sona ereceği bildirildi
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