TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 'nÃ¼kleer madde' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ankara'da dÃ¼n ele geÃ§irilen 1 kilo 441 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki maddenin "Kaliforniyum" olmadÄ±ÄŸÄ± ve radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸi bildirildi.
SÃ¶z konusu maddenin halk arasÄ±nda reÃ§ine olarak bilinen organik tabanlÄ± bir madde olduÄŸu tespit edildi.
TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TAEK uzmanlarÄ±nÄ±n bu maddeye iliÅŸkin ilk Ã¶lÃ§Ã¼mleri mobil dedektÃ¶r kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± ve maddenin radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸinin tespit edildiÄŸi bildirildi.
Emniyet birimlerinin konuya iliÅŸkin olarak bilgilendirildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Maddeden alÄ±nan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu SaraykÃ¶y NÃ¼kleer AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde detaylÄ± analize tabi tutulmuÅŸtur. Ä°lk FTIR analizi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, ele geÃ§irilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakÄ±ndan uzaktan alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, halk arasÄ±nda reÃ§ine olarak adlandÄ±rÄ±lan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Bu madde organik tabanlÄ± bir madde olup, nÃ¼kleer ve radyoaktif herhangi bir Ã¶zellik taÅŸÄ±mamaktadÄ±r. Madde ile ilgili detaylÄ± analizlere devam edilmektedir."
73 yaÅŸÄ±nda vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndan sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± da beklemediklerini sÃ¶yledi
Ankara'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilen 1 kilo 441 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki maddenin "Kaliforniyum" olmadÄ±ÄŸÄ± ve radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸi belirtildi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerden kurtarÄ±lan Afrin merkez, Mabetli ilÃ§esi ve Kavkabah kÃ¶yÃ¼ne yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Nahyanâ€™Ä±n "TÃ¼rkiye'nin Arap Ã¼lkeleri iÃ§in tehdit teÅŸkil ettiÄŸine" dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamak ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.
PKK'ya yÃ¶nelik nevruz Ã¶ncesi Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 19 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu belirtilen sivil araca PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da, uzman Ã§avuÅŸ ile araÃ§taki bir sivil ÅŸehit oldu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diÄŸer mÃ¼ttefiklerinize sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmez." dedi.
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi