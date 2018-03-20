Veliaht Prens Selman, ABD'de

Trump, nevruz mesajında bile İran'a sataşmadan duramadı!

ABD Başkanı Trump, nevruz açıklamasında bulunurken bile İran'ı eleştirmeden duramadı. Trump, "Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor." dedi.