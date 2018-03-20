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Libya'daki hükümetlere 'birlik' çağrısı
Libya'daki hükümetlere 'birlik' çağrısı
Foto: Arşiv

Libya'daki Tavarık Yüksek Konseyi Başkanı Mulay Kadidi, güneyde bulunan yabancı güçlerin ülke için tehdit oluşturduğuna işaret ederek, ülkedeki batı ve doğu eksenli çatışan yönetimlere, askeri ve siyasi çabaları birleştirme çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'daki Tavarık Yüksek Konseyi Başkanı Mulay Kadidi, güneyde bulunan yabancı güçlerin ülke için tehdit oluşturduğuna işaret ederek, ülkedeki batı ve doğu eksenli çatışan yönetimlere, askeri ve siyasi çabaları birleştirme çağrısı yaptı.

Kadidi yaptığı açıklamada, bölgedeki yabancı güçlerin Libya'nın güneyine girmesini reddettiklerini vurgulayarak, "Aynı şekilde ülkenin güneyinde, batı ve doğudaki güçler arasında bir çatışmanın olmasını da reddediyoruz. Aksi halde ölen de bizden olacak, diyeti de biz ödeyeceğiz." dedi.

Güneyde konuşlanan yabancı güçlerin ülke için tehdit oluşturduğuna işaret eden Kadidi, ülkede doğu ve batı eksenli çatışan yönetimlere, "Geçmişi unutalım, güneydeki tehlikeli gelişmelerden hareketle askeri ve siyasi çabaları birleştirelim." çağrısında bulundu. 

Kadidi, bazı kesimlerin, güneydeki sorunun iki kabile arasında döndüğünü zannettiğini ancak bunun doğru olmadığını belirterek, güneyde yabancı güçlerin bulunduğunun artık herkes tarafından bilindiğini söyledi. 

Ülkenin güneyinde aralarında yıllardır anlaşmazlık bulunan Tebu ve Süleyman kabileleri arasında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) gözetiminde geçen yıl Roma'da barış anlaşmasının imzalandığını ve Tavarık kabilesini temsilen gözlemci olarak anlaşmaya katıldıklarını hatırlatan Kadidi, şöyle devam etti:

 "Ülkede herhangi bir anlaşmaya varıldığında, güney bölgesi başta olmak üzere Libya'nın istikrara kavuşmasını istemeyen tarafların harekete geçebileceği ve karmaşa çıkarabileceği konusunda uyarmıştık. Görünen o ki dediğimiz oldu. Sorunlar büyütülerek güvenlik ve istikrar hedef alındı. Sahadaki yabancı gruplar, ateşi körüklüyor. Bölgede bir nüfuz elde ettiler, güvenlik ve istikrarı hedef alıyorlar. Güneyde yabancı güçlerin olduğu, artık gizli bir şey değil. Zaten Çadlı yetkililer de bölgede silahlı grupların bulunduğunu açıklamıştı."

GÜNEYDE YABANCI GÜÇ TEHDİDİ 

Kadidi, güneyde Tebu ve Süleyman kabileleri bir yandan, yabancı güçler de bir yandan çatışırken Trablus'taki (batı) UMH ile Tobruk'taki (doğu) Temsilciler Meclisi'nin (TM) yaşananlara seyirci kaldığını ve ciddi bir adımın atılmadığını ifade ederek, "Hükümetlerin ne adım atacağını bilmiyoruz. Açık ve net olmayan bir takım hazırlıklar yapıldığı konusunda duyum alıyoruz. Umarız bu hazırlıklar, batı ve doğu bölgelerindeki çatışmalar güneye nakledilerek güney halkını kaygılandıracak cinsten olmaz." dedi.

Güney illerde ikamet eden, Arap olmayan Müslüman azınlık Tavarık kabilesinin, yabancı güçlerin ne güney, ne batı, ne de doğu bölgelere girmesini kabul etmediklerini ifade eden Kadidi, "Güneyde yabancı oluşumun bulunması çok tehlikeli. Çünkü Libya'nın kaynaklarının bir çoğu güneyde. Yabancı güçler, güneyde kontrolü ele geçirirse bir gün gelecek petrol sahalarına doğru ilerleyecekler."  diye konuştu. 

Güneydeki sorunun çözülmesi için Tebu ve Süleyman kabileleri arasında ateşkesin şart olduğunu, bunun dış tehditle birlikte mücadele etmek için bir başlangıç noktası olduğunu savunan Kadidi, "Ancak bazıları sorunun sadece iki kabile arasında olduğunu zannediyor. Tebu ile Süleyman kabileleri arasında sorun yok demiyoruz. Ancak ne zaman bu iki kabile arasında ateşkes yapılsa kabile dışındaki güçler tarafından bozuluyor. Sebha da yabancı güçlerin olduğunu herkes biliyor. Geçmişte bölgede yabancı güçlerin bulunduğunu herkes inkar ediyordu ancak artık bu gizli bir durum olmaktan çıktı. " ifadesini kullandı. 

LİBYA'DAKİ SİYASİ TIKANIKLIK

Libya'da 42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarına son veren 2011'deki halk devrimini takip eden geçiş dönemi sürecinde, ülkede meydana gelen siyasi bölünmüşlükler neticesinde; iki hükümet, iki parlamento ve iki ordunun aynı anda görev yaptığı bir ülke manzarası ortaya çıkmıştı.

Doğu ve batı eksenli bir çatışmanın hüküm sürdüğü Libya'da, devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu.

Halihazırda ülkedeki askeri kurumlar, doğu bölgesinde TM'ye bağlı Halife Hafter liderliğindeki silahlı güçler ve batısında Trablus merkezli UMH'ya bağlı askeri birlikler olmak üzere ikiye ayrılmış durumda.



İlgili Konular Tavarık Libya Kadidi
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