TÃ¼rkAkÄ±m'da herhangi bir gecikme beklenmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sviÃ§re merkezli denizcilik ÅŸirketi Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndanÂ sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Pieter Smit, Hollanda'nÄ±n Delft ÅŸehrinde bulunan Allseas operasyon merkezinde sorularÄ± cevapladÄ±.
AllSeas'ta 17 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Smit, ÅŸirkette 3 binden fazla Ã§alÄ±ÅŸan olduÄŸunu ve Ã¶zellikle deniz altÄ±nda boru hattÄ± dÃ¶ÅŸeme iÅŸinde uzmanlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Smit, projenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2014'ten bu yana TÃ¼rkAkÄ±m iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve projeye iliÅŸkin hiÃ§bir zorluktan Ã§ekinmeyerek, Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m sergilediklerini belirtti. Pieter Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± beklemediklerini dile getirdi.
TÃ¼rkAkÄ±m'da kullanÄ±lan Pioneering Spirit'in dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k boru dÃ¶ÅŸeme gemisi olduÄŸuna dikkati Ã§eken Smit, "Gemi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¼venli bir ÅŸekilde devam ediyor. TÃ¼rkAkÄ±m projesinde her ÅŸey yolunda. Åžirket olarak ÅŸimdiye kadar 300'den fazla proje tamamladÄ±k. TÃ¼rkAkÄ±m da ÅŸu an aktif olarak devam eden 6-7 projemizden bir tanesi. TÃ¼rkAkÄ±m projesinin TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz iletecek birinci hattÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Ä°lk hattÄ±n bahar aylarÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu.
Smit, TÃ¼rkAkÄ±m projesine Rusya kÄ±yÄ±larÄ±ndaki sÄ±ÄŸ sularda 225 metre uzunluÄŸundaki Audacia isimli gemiyle baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸu anda Pioneering Spirit ile devam edildiÄŸini ve TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da 184 metre uzunluÄŸundaki Lorelay gemisiyle son 2 kilometreyi tamamlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
TÃ¼rkAkÄ±m iÃ§in ÅŸimdiye kadar 80 binden fazla boru teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Smit, bunlarÄ±n Varna, Samsun, Trabzon, Burgaz ve St. Petersburg gibi ÅŸehirlerden ikmal gemileriyle geldiÄŸini, proje iÃ§in toplamda 150 bine yakÄ±n boru kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
Pioneering Spirit ile Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda boru dÃ¶ÅŸeme iÅŸine devam eden geminin kaptanÄ± Fred Regtop da gemideki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 560 kiÅŸiyle 24 saat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Regtop, iÅŸlerin takvime uygun bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini aktararak, "Karadeniz'de planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± azimle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz, herhangi bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸil. TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz saÄŸlayacak hattÄ±n 764 kilometresini tamamlanmÄ±ÅŸ bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Rusya'nÄ±n Anapa kÄ±yÄ±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Trakya kÄ±yÄ±sÄ±na uzanacak ve KÄ±yÄ±kÃ¶y'de karaya Ã§Ä±kacak TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n birinci hattÄ± TÃ¼rkiye'ye 15,75 milyar metrekÃ¼p gaz taÅŸÄ±yacak. Ä°nÅŸasÄ± devam eden ve TÃ¼rkiye-Rusya mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgeleri sÄ±nÄ±rÄ±na dek 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattÄ±n ise TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya doÄŸalgaz taÅŸÄ±masÄ± planlanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 930 kilometre uzunluÄŸunda iki paralel hattan oluÅŸan projenin 2019 yÄ±lÄ± sonunda faaliyete geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
73 yaÅŸÄ±nda vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndan sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± da beklemediklerini sÃ¶yledi
Ankara'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilen 1 kilo 441 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki maddenin "Kaliforniyum" olmadÄ±ÄŸÄ± ve radyoaktif bir Ã¶zellik gÃ¶stermediÄŸi belirtildi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerden kurtarÄ±lan Afrin merkez, Mabetli ilÃ§esi ve Kavkabah kÃ¶yÃ¼ne yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Nahyanâ€™Ä±n "TÃ¼rkiye'nin Arap Ã¼lkeleri iÃ§in tehdit teÅŸkil ettiÄŸine" dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye mÃ¼dahale ettiÄŸine ve Arap dÃ¼nyasÄ± iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± anlamak ve iyi niyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.
PKK'ya yÃ¶nelik nevruz Ã¶ncesi Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 19 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu belirtilen sivil araca PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da, uzman Ã§avuÅŸ ile araÃ§taki bir sivil ÅŸehit oldu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diÄŸer mÃ¼ttefiklerinize sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmez." dedi.
BugÃ¼n vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel'in 14 MayÄ±s 2013 tarihinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "MeÄŸer ben ne enayiymiÅŸim!.." baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±, "Bir devlet adamÄ± nasÄ±l olmalÄ±?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Kuzey Irak'taki terÃ¶r kamplarÄ±nÄ± da gerekirse sÃ¼rekli olarak kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alarak merkezi yÃ¶netime sÃ¶yledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden Ã¶nceki Irak merkezi yÃ¶netimlerine de bunlarÄ± sÃ¶yledik. Ã‡ok daha bu iÅŸ uzarsa yeni bir Zeytin DalÄ± da orada olur.''dedi
Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÃœÃ§ aylar denilen Hicri aylardan Receb, Åžaban ve Ramazan'dan oluÅŸan dÃ¶nem bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye-TÃ¼rkistan KardeÅŸlik BuluÅŸmalarÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Pendikâ€™te yapÄ±ldÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada savcÄ±, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz ÅŸimdilik bÃ¶lgede kalarak ÅŸehrin ve yerel halkÄ±n tamamen gÃ¼vende olduÄŸundan emin olacak." dedi
Ä°stanbul'da TKEP/L'ye yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi