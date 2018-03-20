GÃ¼ncelleme: 11:59, 20 Mart 2018 SalÄ±

TÃ¼rkAkÄ±m'da herhangi bir gecikme beklenmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re merkezli denizcilik ÅŸirketi Allseas'in TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±ndanÂ sorumlu proje mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Pieter Smit, Hollanda'nÄ±n Delft ÅŸehrinde bulunan Allseas operasyon merkezinde sorularÄ± cevapladÄ±.

AllSeas'ta 17 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Smit, ÅŸirkette 3 binden fazla Ã§alÄ±ÅŸan olduÄŸunu ve Ã¶zellikle deniz altÄ±nda boru hattÄ± dÃ¶ÅŸeme iÅŸinde uzmanlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Smit, projenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2014'ten bu yana TÃ¼rkAkÄ±m iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve projeye iliÅŸkin hiÃ§bir zorluktan Ã§ekinmeyerek, Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m sergilediklerini belirtti. Pieter Smit, projede ÅŸu ana kadar bir gecikme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanmasÄ±nÄ± beklemediklerini dile getirdi.

TÃ¼rkAkÄ±m'da kullanÄ±lan Pioneering Spirit'in dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k boru dÃ¶ÅŸeme gemisi olduÄŸuna dikkati Ã§eken Smit, "Gemi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¼venli bir ÅŸekilde devam ediyor. TÃ¼rkAkÄ±m projesinde her ÅŸey yolunda. Åžirket olarak ÅŸimdiye kadar 300'den fazla proje tamamladÄ±k. TÃ¼rkAkÄ±m da ÅŸu an aktif olarak devam eden 6-7 projemizden bir tanesi. TÃ¼rkAkÄ±m projesinin TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz iletecek birinci hattÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Ä°lk hattÄ±n bahar aylarÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu.

Smit, TÃ¼rkAkÄ±m projesine Rusya kÄ±yÄ±larÄ±ndaki sÄ±ÄŸ sularda 225 metre uzunluÄŸundaki Audacia isimli gemiyle baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸu anda Pioneering Spirit ile devam edildiÄŸini ve TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da 184 metre uzunluÄŸundaki Lorelay gemisiyle son 2 kilometreyi tamamlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

TÃ¼rkAkÄ±m iÃ§in ÅŸimdiye kadar 80 binden fazla boru teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Smit, bunlarÄ±n Varna, Samsun, Trabzon, Burgaz ve St. Petersburg gibi ÅŸehirlerden ikmal gemileriyle geldiÄŸini, proje iÃ§in toplamda 150 bine yakÄ±n boru kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

"KARADENÄ°Z'DE PLANLANDIÄžI ÅžEKÄ°LDE Ä°LERLEMEYE DEVAM EDÄ°YORUZ"

Pioneering Spirit ile Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda boru dÃ¶ÅŸeme iÅŸine devam eden geminin kaptanÄ± Fred Regtop da gemideki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 560 kiÅŸiyle 24 saat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Regtop, iÅŸlerin takvime uygun bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini aktararak, "Karadeniz'de planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± azimle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz, herhangi bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸil. TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz saÄŸlayacak hattÄ±n 764 kilometresini tamamlanmÄ±ÅŸ bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n Anapa kÄ±yÄ±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Trakya kÄ±yÄ±sÄ±na uzanacak ve KÄ±yÄ±kÃ¶y'de karaya Ã§Ä±kacak TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n birinci hattÄ± TÃ¼rkiye'ye 15,75 milyar metrekÃ¼p gaz taÅŸÄ±yacak. Ä°nÅŸasÄ± devam eden ve TÃ¼rkiye-Rusya mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgeleri sÄ±nÄ±rÄ±na dek 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattÄ±n ise TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya doÄŸalgaz taÅŸÄ±masÄ± planlanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 930 kilometre uzunluÄŸunda iki paralel hattan oluÅŸan projenin 2019 yÄ±lÄ± sonunda faaliyete geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â