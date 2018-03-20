12:11, 20 Mart 2018 Salı

Avrasya Ekonomik Birliği "Siyasi birlik değiliz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anuar Jainakov Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkesinin dış politikada bağımsız olduğunu, başka devletler ile çok taraflı vizeler kabul etme anlaşmalarını imzalamadığını söyledi.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika vatandaşlarının Kazakistan 'a vizesiz seyahat etmesine izin vermenin Avrasya Ekonomik Birliği içinde karara bağlanması gerektiğini söylemişti.

Lavrov bu sözlerini Avrasya Ekonomik Birliğinde uygulanan "vizesiz seyahat” kuralı ile açıklamaya çalışmıştı.

Sözcü Jainakov 1 Ocak 2017'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu devletleri vatandaşları de dahil olmak üzere 45 ülkenin vizesiz Kazakistan'a seyahat edebileceğini söyledi.

Jainakov sözlerine Avrasya Ekonomik Birliğinin siyasi bir birlik olmadığını da ekleyerek, “Bu birliğe üye devletler vekilleri anlaşma üzerinde çalışırken bilinçli olarak örgütü siyasileştirmeyi reddettiler ve bundan dolayı ulusal egemenliği etkileyen meseleler Birliğin yetkisine girmiyor” dedi.



