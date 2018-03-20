12:22, 20 Mart 2018 Salı

Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Güzel'in eşi Ülker, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel ile yan yana saf tuttu.

Öğle namazının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, Güzel için cemaatten helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekanını cennet eyler."

Erdoğan, konuşmasının ardından Güzel'in ruhu için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile törene katılanların tabutuna omuz verdiği Güzel'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Defin sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, eski bakanlar, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Cenazenin defni sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, merhum Güzel için dua edildi. Merhum Güzel'in vasiyeti üzerine, Gazeteci Mustafa Çalık ile koruma görevlileri ve oğlu defin işlemini gerçekleştirdi. Memleketi Gaziantep'ten getirilen toprak da mezara serpildi.